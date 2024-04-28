国务院联防联控机制部署做好2024年“五一”疫情防控工作

人民网北京4月28日电 （记者郝帅）据国家疾控局官网消息，国务院联防联控机制疫情防控组近日印发《关于做好2024年“五一”假期及春夏季新冠病毒感染等重点传染病疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），就2024年“五一”假期及春夏季新冠病毒感染（以下简称新冠）等重点传染病疫情防控工作进行全面部署，以确保人民群众的健康与安全。

《通知》中明确指出，当前，我国传染病疫情形势虽然总体平稳，但新冠病毒仍在不断变异，疫情防控工作不能有丝毫松懈。特别是“五一”假期期间，人员流动性增大，聚集性活动增多，可能会加大疫情的传播风险。因此，各地各部门必须高度重视，持续做好新冠等重点传染病的防控工作。

在口岸疫情防控方面，要求各口岸密切关注全球重点传染病疫情，尤其是我周边国家和地区及重点来源国传染病疫情情况，按照“一国一策、一病一策、一口岸一策”原则，不断完善相关方案预案。落实入境人员体温监测、医学巡查、流行病学调查、医学排查等措施，做好入境人员新冠病毒核酸抽检，加强对疫情高发国家和地区入境人员、健康申报异常人员的卫生检疫，对检疫异常人员发放《就诊方便卡》，做好健康风险告知。

同时，《通知》还强调了监测预警和调查处置的重要性，要求各地持续落实多渠道监测，及时掌握传染病的流行特征和发展态势。一旦发生疫情，要做到早发现、早报告、早处置。

在医疗救治方面，各地要根据本地春夏季传染病流行形势做好医疗救治应对准备，提高医务人员的传染病识别和诊疗能力，确保医疗服务在“五一”假期期间的平稳有序。

此外，预防接种工作也被视为重点工作之一，要求各地围绕国家免疫规划疫苗接种率不低于90%的目标，加强接种率监测评估，并继续推进重点人群接种含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗，严格做到“三查七对一验证”。

针对重点机构的疫情防控，如养老、托幼、学校，社会福利等，《通知》也提出了具体要求，以降低疫情的传播风险。

在旅途和旅游活动疫情防控方面，要求各地指导客运场站和旅游景区做好清洁消毒和通风换气工作，并倡导旅客科学佩戴口罩。

最后，《通知》强调了宣传教育和组织领导的重要性，要求各地及时发布疫情信息，做好科学解读和健康提示，并压紧压实各级党委政府、部门、机关和企事业单位、个人在疫情防控中的责任。