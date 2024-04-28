四部门：开展2024年医疗保障基金飞行检查工作
2024年04月28日09:19 来源：中国新闻网
中新网4月28日电 据国家医保局网站消息，4月28日，国家医保局等4部门联合发布《2024年医疗保障基金飞行检查工作方案》。按照《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》(国办发〔2023〕17号)要求，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局决定在全国范围开展2024年医疗保障基金飞行检查工作。
工作方案具体如下：
(责编：乔业琼、杨迪)
中新网4月28日电 据国家医保局网站消息，4月28日，国家医保局等4部门联合发布《2024年医疗保障基金飞行检查工作方案》。按照《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》(国办发〔2023〕17号)要求，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局决定在全国范围开展2024年医疗保障基金飞行检查工作。
工作方案具体如下：
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