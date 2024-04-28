直播预告：别把癌症当鼻炎，聚焦鼻咽癌防与治

为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

4月28日14:00至15:00，中山大学肿瘤防治中心副院长孙颖，中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任唐玲珑将做客直播间，就鼻咽癌防治等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

专家简介：

孙颖，主任医师，二级教授，中山大学肿瘤防治中心副院长，教育部长江学者“特聘教授”，科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”，享受国务院特殊津贴专家，中国临床肿瘤学会鼻咽癌专业委员会副主任委员，中国抗癌协会大数据与真实世界研究专业委员会副主任委员。

唐玲珑，主任医师，博士生导师，中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任，中华医学会放射肿瘤治疗学委员会青年委员，广东省抗癌协会鼻咽癌专业青年委员会主任委员，中国临床肿瘤学会鼻咽癌专业委员会委员，中国抗癌协会鼻咽癌专业委员会委员，广东医学会放射肿瘤学分会委员会委员兼秘书。

如何收看：

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