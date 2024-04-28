多项民生新举措“暖”人心 解决生活难题 提升群众获得感

出行便利是百姓身边的民生实事，为了提升群众的幸福感和获得感，各地相关部门从小事入手主动服务，从公交出行到私家车充电，切实解决生活难题，让民生温暖惠及更多人。

小微公交开行 畅通出行“毛细血管”

位于福建省建瓯市城区东北面的东湖新村住着200多户居民。由于位置较偏、道路狭窄，居民到附近车站搭乘公交需要步行十几分钟。最近，票价两元的政府定制小微公交开到了这里，68岁的退休教师王丽明切身感受到了家门口的便利。

招手即停、轻巧灵便的纯电动“小微公交”，更适合大公交没有办法运行的背街小巷，一投入使用就得到了广大市民的追捧。

改造地下车库电桩 居民充电更无忧

随着新能源车走进千家万户，居民对日常充电便捷安全的需求也越发迫切。常州市在电力部门配合下，对永宁雅苑小区等几个试点小区开展了供电设施改造，将原来由专用变压器供电的地下车库全部改为由公用变压器供电，并提前预留充电桩表箱，改造后所有产权车位实现“开门接桩”，并且居民充电可享受峰谷分时电价。

暖心举措惠及新就业群体

民生的温暖，还要惠及更多在城市奋斗的异乡人。在苏州高新区东渚街道，当地创新推出积分换服务的办法，激励外卖骑手、快递小哥、网约车司机等新就业群体以社会志愿服务换取积分，达到一定分值后可以申请兑换入医、入学、入网、入岗、入托等五类服务。

快递员熊伟2024年已经是第三次参加街道安排的免费体检了。通过平日积极参加社区公益活动，攒够相应积分就能兑换一次体检服务，对于在外打拼的他而言，多了一份安心。

同样感受到暖意的还有网约车司机就业群体。苏州还成立了专门的网约车司机保障服务专班，启用150个党群服务流动场所，为15万名客货运行业驾驶员购买意外伤害保险，切实传递全社会的关爱和温暖。

下达2024年中央财政困难群众救助补助资金

财政部、民政部4月26日下达2024年中央财政困难群众救助补助资金约1546亿元，用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障支出等。补助资金列入直达资金管理，对脱贫地区以及国家乡村振兴重点帮扶县予以适当倾斜。

下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算

财政部4月26日下达了2024年残疾人事业发展补助资金预算，包括，一般公共预算资金和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

一般公共预算资金用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。

值得注意的是，有关省份在分配补助资金时，要继续根据实际工作需要等情况，对脱贫地区以及国家乡村振兴重点帮扶县予以适当倾斜。