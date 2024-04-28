“手汗多”也是病？专家：受遗传影响 可诊断可治疗

中新网杭州4月27日电(郭天奇)近日，一位在美国纽约读研究生的手汗症患者小王专程请假“打飞的”越过太平洋赶来浙江大学医学院附属第二医院(下称浙大二院)疼痛科，寻求该科室医生黄兵的帮助：“我的手汗太多了，不敢用触摸屏手机，也怕和同学握手。”

“手汗多”也是病？据黄兵介绍，出汗是人体的一种正常散热反应，而当环境温度不高，正常情况下无需出汗来散热降温，仍大量出汗时，就被称为多汗症，可分为全身性多汗和局部多汗，后者多为原发性。不受外界温度影响的双侧手掌多汗就是一种原发性局部多汗，也被称为手汗症。

如今，夏天的脚步临近，气温也在慢慢上升，“出汗”成为了一种再正常不过的现象，民众该如何区分普通出汗与手汗症？“普通出汗与环境温度是有绝对关系的，是为了散热才出汗，而手汗症患者出汗与情绪活动极为相关，精神紧张时出汗更多。”黄兵说。

据黄兵介绍，手汗症的已知成因是支配双手汗腺分泌功能的胸交感神经活性过高所致，轻度者仅表现为手掌湿润，重度者手掌可分泌出肉眼可见的汗珠，甚至沿指尖滴淌而下，出汗时多伴有手掌冰凉，部分病人还会出现双脚出汗或头面部、腋下出汗。

不敢握手、无法使用手机、写字会沾湿纸张……种种不便给手汗症患者的生活带来极大困扰。目前，关于手汗症的治疗大致可分为外用洗剂、口服用抗胆碱止汗剂、口服用抗焦虑药、局部注射肉毒碱以及胸腔镜下胸交感神经链电灼手术，而上述治疗方式则各有副作用和限制。

在浙大二院疼痛科，针对患者小王的情况，黄兵为她进行了其自主研发的“CT引导下胸交感神经链射频消融治疗”：于局部麻醉下将两根细针在CT引导下从背后精准地扎到小王胸交感链位置，随后开启射频仪，5分钟后，小王滴淌着汗水的双手立即不出汗了。第二天一早，小王就高高兴兴出院，飞回大洋彼岸继续读书了。

据悉，该技术治疗手汗症的原理与胸腔镜下胸交感神经链电灼手术相同，都是物理毁损交感神经链，但新技术更微创、更安全，局部麻醉下即可完成，且能避免或减少术后代偿性多汗的发生，目前该技术已帮助3000余名患者解决“水手”的烦恼。

黄兵表示，手汗症受遗传影响，发病率约为0.1%至1%之间，因此并不是常见的疾病，但由于国内人口基数大，因此受此困扰的患者总量并不小。“手汗症虽然影响生活，但也是能被诊断出，并且可以得到有效治疗的，例如使用‘CT引导下胸交感神经链射频消融治疗’的患者，5年内复发率也仅有20%，且不会出现其他部位代偿性出汗。”黄兵说。

此外，黄兵建议，民众要正确区分普通出汗与手汗症，不能通过手术等方式阻止正常的出汗。“出汗散热是非常重要的，这也是人类适应恶劣环境的方式，比如说夏天高温，如果人体没有发汗功能，那就非常危险，甚至可能危及生命。现在的治疗是针对局部多汗的，而不是让全身都不出汗，所以一定要正确看待出汗，保留正常的发汗功能。”黄兵说。