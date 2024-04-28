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健康“医”点通

世界免疫周：6问6答 带你了解疫苗接种知识

陈子源

2024年04月28日08:58 来源：人民网

世界卫生组织将每年4月的最后一周定为“世界免疫周”，以强调免疫接种对于减少疾病、挽救生命的重要性。接种疫苗能提供终身保护吗？不同人群应接种什么疫苗？过敏还能打疫苗吗？为此，人民网采访了北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾。

(责编：王震、吕骞)




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