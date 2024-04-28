五一出行看保障丨吃得放心！节前探访多地餐饮市场

江苏扬州富春茶社的包子开启热气腾腾的早茶时间，甘肃天水古城小巷的麻辣烫吸引着众多食客，湖南长沙火宫殿的臭豆腐伴着人们畅游夜市……五一假期在即，各地诱人的美食引发人们无限向往。

记者在多个热门旅游城市探访发现，为了让游客吃得放心、吃得好，一些餐饮企业在选材用料等方面下功夫，文旅、商务、市场监管等部门加强监管、综合发力，共同营造安全有序的餐饮消费环境。

——让游客吃得新鲜。

香拌马兰头、樱桃酱汁肉、碧螺虾球……在苏州古城，沿着“苏州十大碗·春天的味道”的广告招贴，游客就可以找到苏州的当季美食。各大餐馆结合自身特色打造了20道春季时令菜品点心。

“为保证口味，我们的点心都是现做现吃。”扬州富春饮服集团有限公司总经理徐颖宏说，“美食之都”扬州的餐饮企业十分注重原材料时令和新鲜度，现做现吃已经成为当地美食的一项基本要求。

假期物流繁忙，但以龙虾为主打的长沙“文和友”，要求鲜虾必须在当天到店。“文和友”总经理孙平说，从源头保证食材鲜洁度，才能为顾客守住安全入口。

现做的小吃最能勾起老饕们的食欲。火宫殿运营部负责人龙维说，“小吃王国”的菜品按时令进行了调整，为人们提供更多选择。

——满足食客多样化需求。

走进苏州观前街的得月楼，工作人员正在有条不紊地备料。“我们的招牌苏帮菜松鼠鳜鱼开发出了低糖卤汁的新版本，成为不少外地游客的必点菜。”苏州市得月楼餐饮有限公司总经理林冏说。

品尝免费的老长沙茶摊茶水，玩跳房子、丢飞镖等怀旧游戏，欣赏怀旧风格乐队的巡游表演……长沙“文和友”为提升顾客用餐体验，特别策划了“回到过去”系列活动，让顾客可以边玩边吃，吃出不一样的感觉。

考虑到越来越多年轻人选择在酒店或景区点外卖，许多餐饮企业加入外卖平台的假期“必点榜”。在线订购、按时送达的咖啡、奶茶、点心、烧烤正成为游客的美食伴侣，让他们既可以“逛吃逛吃”，也可以足不出户享美食。

近期，苏州市商务、文旅等部门以“鲜”为主题，举办“老食客品鉴会”，策划“十碗菜”系列名菜名厨、特色美食共赏会，游客五一假期来到这里，不仅能满足“口舌之欲”，还可以体验文化之美。

——加强监管，营造安全有序餐饮消费环境。

为了保障顾客就餐安全，长沙“文和友”店内各楼层增加了负责安全引导的工作人员，并制定了人员分流预案。

以现场环境卫生、进货查验、人员健康管理为重点，长沙市各级市场监督管理局的工作人员正对旅游景区、大型夜市街区和热门商圈的餐饮服务单位开展巡检。

长沙市市场监督管理局餐饮服务安全监管处处长吴峰说，假期市民游客消费集中，市场需求旺盛，市场监管部门将加强巡查检查，做好应急值守和投诉举报受理工作。

天水市市场监督管理局食品生产科副科长何祯介绍，针对五一期间消费特点，天水市市场监管局提前部署开展大中型酒店、农家乐、麻辣烫店、景区及周边餐饮服务单位专项检查，严厉查处制售假冒伪劣、缺斤短两、非法添加、虚假宣传、餐饮浪费等违法行为。

在扬州和苏州，市场监管部门还组织了重点餐饮单位约谈培训会，剖析食品安全案例，提醒企业引以为戒。同时，对旅游团餐等重点环节加强管理，采取“简案快办”的机制，从重从速处理食品安全违法行为。（记者杨绍功、张格、文静）