“回流药”危害有多大？国家医保局发布提示

人民网北京4月26日电 （记者乔业琼）近年来，随着医保报销水平的不断提高、医保目录内药品范围的逐步扩展，特别是职工医保门诊共济保障改革的稳步推进，人民群众买药用药更加便捷，医院、药店、诊所，甚至线上都可购药并医保报销。

然而，惠民政策在给全民带来实惠和便捷的同时，也让一些不法分子动起了歪心思，不少药贩子通过“高价回收”诱导参保人参与药品买卖。这种变相回收参保人享受医保报销后所购药品，改头换面再次销售的，就是医保“回流药”。“回流药”，有什么危害？参与“回流药”，有什么后果？近日，国家医保局官网发布相关提示。

“回流药”，有什么危害？

一是“假药”害人，有的药贩子把真药卖给零散用药的小诊所，再把真药盒里装上假药卖给药店，如此以假乱真，如患者不慎服用，不仅影响治疗效果，更有可能危及生命。

二是“过期药”误人，因为药品的有效期并不直接印在药片上，很多药贩子把临期的或已过期的药品从原包装中拆出来，再装入新药盒。患者只能看到新药盒上的新日期，并不知道自己吃的是过期药，如此张冠李戴，轻则延误病情，重则误人性命。

三是“错药”杀人，有的药贩子在拆解重组“回流药”过程中，剂量规格、药品种类往往产生混淆。小孩吃了成人药会有生命危险，需要促进血液循环的患者吃了凝血药能直接丧命，一些精神类麻醉镇痛类特殊药物，甚至被当成毒品转卖给年少追求新奇的孩子们。

四是“骗保”坑人。通过超量配药、重复配药等方式获取药品后再转卖给药贩子，这是欺诈骗保行为。2020年，浙江省金华市医保局通过大数据分析，发现血友病人胡某良医保数据异常，经深入调查，发现胡某良持多人医保码，在多家医院虚开血友病治疗药物百因止，后在全国血友病群发布卖药广告，将药物以1折至2折左右不等的价格出售牟利。胡某良最终被判处十年六个月；其妻明知其为犯罪，仍协助其开药、寄药，也难逃法律制裁。儿子尚年幼，父母两罪犯，如此欺诈骗保，终将害人害己。

“回流药”的存在，让全社会都付出巨大代价。医生不敢开大量的药，药品的包装量越来越小，正常购销的市场秩序被严重扰乱，本该救命用的医保基金被少数不法分子不断啃食，最为可恶的是，经过药贩子的“黑手”，“良药”可能变成“毒药”，广大人民群众的用药安全将难以得到保障。

参与“回流药”，有什么后果？

参保人直接销售、间接辅助销售“回流药”均属于欺诈骗保行为。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条规定，个人以骗取医疗保障基金为目的，利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或者获得其他非法利益，造成医保基金损失的，暂停其医疗费用联网结算3个月至12个月，并处以骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。如涉案金额较大、情节严重，还会构成诈骗罪而锒铛入狱。

针对“药贩子”国家部委也重拳出击。2024年2月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》，明确指出，“明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售的，依照刑法第三百一十二条和相关司法解释的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品，进而非法收购、销售，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。”“两高一部”近期联合召开的新闻发布会上，曝光了一起全链条打击“回流药”骗保犯罪的典型案例。在该案中，药贩子马某雨多次使用赵某某等11人的医保凭证，在北京多家医院虚假就医、购买药品，并将部分药品出售获利，最终被判处有期徒刑八年三个月。

2024年4月，国家医保局、最高法、最高检、公安部、财政部、国家卫生健康委等六部门联合部署了医保基金违法违规问题专项整治工作，超量开药、超范围用药、倒卖医保药品等行为已被列为整治重点。

通过医保大数据智能监控，医保部门将加强对相关疑点问题的筛查分析，及时锁定问题线索，实现精准打击。而且，医院和医保定点药店开的药都有扫码记录，早晚有一天，被卖出去的每一盒药，都会成为违法犯罪最直接的证据。