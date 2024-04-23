爱国卫生月：肥胖人群多痰湿 中医专家支招调理

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办以“健康城镇 健康体重”为主题展开活动。胖人多痰湿。江苏省中医院内分泌科副主任中医师王丽娟在接受采访时表示，肥胖由体内膏脂堆积过多引起，是糖尿病前期、2型糖尿病、高血脂、高血压、心血管疾病、脂肪肝和骨关节炎等多种并发症的明确风险因素。

王丽娟介绍，肥胖多因过食肥甘、缺乏运动、劳逸失调、先天禀赋不足等导致，病机总属脾气虚弱、痰湿偏盛、水湿内停。中医学认为脾气亏虚，运化失司，津液不归正化而凝聚为痰湿，痰湿大量积聚于皮下则表现为体型肥胖。常伴有头晕乏力、神疲懒言、少动气短等症状。此外，痰湿体质的人群通常不喜欢喝水，喜食肥甘甜腻，口黏苔腻，头面多油多汗，痰多，容易胸闷。

“痰湿型肥胖者想减肥，调理好脾胃很重要。及时进行调理，可有效预防多种慢性病的发生、发展。”王丽娟建议，痰湿型肥胖者可采取健脾祛湿的调理方案。饮食方面，忌肥甘厚味、生冷、暴饮暴食，宜低糖、低脂、低盐，多食富含纤维、维生素的食物，适当补充蛋白质。运动方面，应根据自身情况坚持有氧运动，如慢跑、散步，以及太极拳、八段锦等传统功法。

“药疗茶饮同样可以改善体质、消脂轻身。将茯苓、荷叶、净山楂、陈皮、绞股蓝等健脾祛湿中药饮片加适量沸水于养生壶中闷泡30分钟，取汁代茶饮用。每日一次，泡茶频服。孕妇忌服。”王丽娟说。

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