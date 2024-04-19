谷雨：雨生百谷，万物逢时（二十四节气里的中医养生之道）

近日，北京圆明园内的牡丹开始进入盛放期。

新华社记者 罗晓光摄

“谷雨春光晓，山川黛色青”，不知不觉间，我们将迎来春天最后一个节气——谷雨。谷雨至，春已晚，此时樱桃红熟，山茶含翠，牡丹吐蕊，鸟弄桐花，雨翻浮萍，真可谓是“湖光迷翡翠，草色醉蜻蜓”。

雨生百谷，万物逢时。在融融的暖意中，春天即将离场，夏天就要来临了。

祭仓颉、赏牡丹

谷雨是二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气。今年4月19日，当太阳到达黄经30度时，谷雨节气翩然而至。谷雨，“谷得雨而生也”，故曰谷雨。谷雨是降水明显增多的节气，不同于雨水节气的烟雨蒙蒙，谷雨节气的特点是温暖多雨，十分有利于谷物的生长，于是有“雨生百谷”“时雨乃降，五谷百果乃登”之意。

民间有谚“清明断雪，谷雨断霜”，谷雨时节，气温回升速度加快，寒潮天气基本结束。《礼记·乐令》说：“句者毕出，萌者尽达。”也就是说，弯曲的植物嫩芽已经破土而出，娇艳的嫩叶刚刚长成。此时，冬小麦正处于拔节孕穗期，冬油菜进入灌浆期，春播作物正处于播种移苗、种瓜点豆的最佳时期。雨水温润，秧苗青青，春日的芳华正在孕育为秋日的硕果。

传说谷雨与仓颉造字的故事有关。《淮南子》记载：“昔者仓颉作书，而天雨粟。”仓颉是黄帝的史官，相传他因工作之需，依照星斗、山川的走势以及鸟兽的足迹，造出了文字，因其功绩感动了天地，所以天降谷子雨作为奖励。后人将这一天定为谷雨节气，以此庆祝和纪念仓颉的贡献。至今，还有一些地方有谷雨祭文祖仓颉的民俗，例如陕西省白水县谷雨祭祀仓颉，自汉代以来已流传千年。

谷雨有三候：一候萍始生，二候鸣鸠拂其羽，三候戴胜降于桑。谷雨之后，降雨增多，浮萍开始生长；又五日，可以听到鸣鸠即布谷鸟悦耳的歌声“布谷、布谷”，就像提醒人们不要耽误播谷的时间——“布谷布谷，磨镰扛锄”；再五日，人们看到戴胜鸟（就是鸡冠鸟）降落在繁茂的桑树枝头，意味着是时候采桑养蚕了。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。谷雨前后是牡丹花开的重要时段，因此牡丹花也被称为“谷雨花”“富贵花”。谷雨时节，嫣然盛放的牡丹花艳如胭脂、灿若云霞，千簇万簇盛开，便是一片雍容华贵、国色天香。俗话说“谷雨三朝看牡丹”，谷雨时节赏牡丹已绵延千年，至今，河南洛阳、山东菏泽、四川彭州多于谷雨前后举行牡丹花会。人们徜徉在花海中，尽情感受春天的美好气息。

煎春茶、吃春味

“诗写梅花月，茶煎谷雨春”。对于爱茶之人来说，不品一口春茶的春天是不完整的。南方素有谷雨采茶的习俗，传说，谷雨这天的茶喝了会清火、辟邪、明目，所以无论当天什么天气，人们都会去茶山摘一些新茶。茶农们说，真正的谷雨茶就是谷雨这天上午采的鲜茶叶制成的干茶，一般只有贵客来了才会拿出来喝呢。

谷雨时节采制的春茶被称为“雨前茶”“二春茶”，人们认为明前茶和雨前茶都是一年茶之精品。由于春季温度适中，雨量充沛，茶树经过一冬的休整、积蓄，营养物质丰富，因此芽叶肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，泡出的茶滋味鲜活，香气怡人，广受欢迎。谷雨茶除了嫩芽外，还有一芽一嫩叶的或一芽两嫩叶的。一芽一嫩叶的茶叶泡在水里，像展开旌旗的古代的枪，称为旗枪；一芽两嫩叶的像雀类的舌头，称为雀舌。

《神农本草经》记载“雨前茶，久服安心益气……轻身不老”。中医认为，谷雨采摘的新茶不仅能有效缓解春困，还具有生津止渴、清火化湿、祛病延年的功效；用喝剩下的茶叶水洗把脸，不但能减少皮肤病的发生，还可以使脸部皮肤更光泽、滑润。不过，谷雨茶虽好，也要适量饮用，切忌贪多贪浓，每天3—5杯为宜，茶水以淡为好。同时，由于春茶性凉，脾胃虚寒者最好不喝或少喝。

除了春茶，还有一种春天的味道不容错过——香椿。常言道：“雨前香椿嫩如丝，雨后椿芽生木质。”香椿又叫“树上蔬菜”，是香椿树的嫩芽。谷雨前后是香椿上市的时节，这时的香椿最是鲜嫩可口，脆软留香。在河南、山东、河北等省份的一些地区，谷雨有吃香饼（即香椿芽做的谷雨饼）的习俗。从中医视角看，香椿具有健胃理气、止泻润肤、抗菌消炎等功效，能帮助提高机体免疫力。现代研究发现，鲜椿芽中含有丰富的蛋白质、胡萝卜素和维生素C，营养价值比较高，难怪有人说“香椿芽炒鸡蛋，肉鱼都不换”。

谷雨时节，阳气渐长、阴气渐消，降水增多，湿气增加，湿邪易困脾。中医认为，此时节养生当以柔肝、健脾、去湿为要，以助肝气升发，安然入夏。饮食宜清淡，忌吃生冷肥甘油腻之物，以免损伤脾胃，可多食当季的蔬菜如韭菜、荠菜、蕨菜、菠菜、豆芽、苋菜等，也可多食用祛湿利水的食物，如玉米、茯苓、冬瓜、薏米、赤小豆、黑豆、山药等。同时，适量摄入新鲜水果如梨、苹果、橙子、香蕉、草莓等，以清肺热，养脾阴，柔肝筋，增强免疫力，少食煎、炸、烘、烤的热性食物。此外，谷雨时节正是多种鱼类肉质鲜嫩肥美的时期，适当多食鲈鱼、鲳鱼、鲫鱼、黄花鱼和鳜鱼等有利于增强体质。

走谷雨、避过敏

“雨生百谷，清净明洁”，谷雨时春生之气盛极，花草繁茂，是为荣华。谷雨这天，古时有“走谷雨”的风俗，即青年妇女走村串亲，探望亲人和朋友，或者到野外“踩青”，欣赏大自然的美景，寓意与自然相融合，强身健体。中医讲究“春夏养阳，秋冬养阴”，春日万物复苏，正是采纳自然之气养阳的好时机，而适度活动就是养阳最重要的一环。中医认为，人们应根据自身体质选择合适的锻炼项目，如慢跑、做操、打球等，也可以到野外春游、徒步。这不仅能畅达心胸，怡情养性，还能使气血通畅，祛湿排毒，使身体与外界达到平衡。需要注意的是，春季养生以“懒散形骸，勿大汗”为原则，不宜出汗过多，以免耗损阳气，还要注意及时补充水分。

对于过敏体质的人而言，谷雨前后花粉、杨絮、柳絮较多，需要预防花粉症、过敏性鼻炎、过敏性哮喘、荨麻疹等过敏性疾病。因此，外出时需做好防护，戴上口罩、帽子或墨镜，注意避免与过敏原接触，回家后及时更换衣物洗澡；在饮食上注意减少高蛋白质、高热量食物的摄入；若柳絮花粉落到口鼻或眼睛出现瘙痒症状时，不要用手去揉，要用清水洗脸或纸巾擦拭。此外，中医认为，每天早晚用冷水洗鼻有利于增强鼻黏膜的免疫能力，是防治鼻炎不错的办法。用冷水洗鼻子的时候，顺便搓洗鼻翼可改善鼻黏膜的血液循环，有助缓解鼻塞、流涕、打喷嚏等过敏性鼻炎症状。

谷雨时节，气温升高较快，但早晚温差大、多风，再加上降水增多，空气湿度大，如果过早像夏天一样穿衣服，很容易受寒，湿气易从裸露的部位进入体内。于是，很多家长宁可给孩子多穿点，也不愿意孩子冻着，说是“春捂”。其实，这样的做法并不妥，春捂也应有度，15摄氏度是春捂的临界点，超过15摄氏度就要减衣，再捂下去容易诱发“春火”，孩子体内产生的热与潮湿相遇，很容易生病。一般来说，家长可适当调整孩子穿衣层次，早晚多穿一件衣服就够了。

谷雨时节，天气忽冷忽热。中医认为，此时风、寒、湿三气杂至，易导致风湿关节疾病患者旧病复发，如不注意养护，容易导致湿气入侵。因此，凡有关节疼痛或关节曾受创伤或扭伤，要注意小心护理患处，注意保暖，避免着凉，以防病症加重或复发，同时要避免久处湿地，经常涉水触水者应加强防湿措施，如穿水鞋、戴胶手套等。由于气温回升快，有些人迫不及待地吃起冷饮来。民间有谚说“谷雨夏未到，冷饮莫先行”。谷雨时气温虽已较高，但仍未到炎热的夏季，食用冷饮后，人体受到冷刺激可能会导致肠胃不适、脾胃受损，出现腹胀、腹痛、腹泻等不适，因此要避免过早食冷饮。

一年之计在于春，回望昨日，你可曾辜负春光？正所谓“谷雨将应候，行春犹未迟”，让我们怀揣对春天的热爱，一起迎接盛夏光年的到来。