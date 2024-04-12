爱国卫生月：腿粗未必是坏事 3个动作帮你修饰腿部线条

今年4月是第36个爱国卫生月，活动主题为“健康城镇 健康体重”。有些人表示，尽管尝试了各种减肥方法，其他地方都瘦了，但大腿却没瘦，非常苦恼。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，人的腿型很大程度受基因影响，如果你的体重在健康体重范围内，大腿相对较粗，不必太过烦恼；但如果你的大腿围超过60厘米，为了健康，最好通过合理饮食、适当运动来减少大腿的围度。

“大腿粗有3大好处。有研究证实，大腿粗的人，更长寿、血压更稳、身体代谢更好。”陈莞婧介绍，大腿粗虽然好处多多，但也不是越粗越好。当大腿围超过60厘米时，大腿围的增加可能就不会带来额外的好处了。因为，当身体超重或肥胖时，脂肪可不会只长在大腿上，肚子等其他部位的脂肪也会越来越多，此时就会给健康带来极大影响。

陈莞婧表示，超重或肥胖人群全身脂肪分布较多，导致腿部脂肪含量高，形成“脂包肌”，即腿部肌肉外包裹较厚脂肪层。当通过健步走、跑步、骑车等有氧运动开始全身减脂后，腿部就会随之变瘦。如果是健康体重范围内的人群腿部异常粗壮的话，可能是因其不良坐姿、步态，以及不正确的锻炼姿势所导致。

“科学瘦腿的关键是将体重控制在健康体重范围内，同时合理饮食，避免腿部水肿，纠正错误的坐姿、步态和锻炼姿势。”陈莞婧说。

同时，陈莞婧还为大家带来3个训练动作，帮你修饰腿部线条。

转髋抬膝

该训练动作可纠正髋关节活动度。自然站立，双脚与肩同宽，双手叉腰；画圈打开髋部至最大限度，回正后同侧侧抬腿；换对侧做相同动作。注意身体不要过度侧屈。单侧15至20次为1组，每次双侧各做3组。

相扑深蹲

该训练动作可激活大腿内侧肌肉。自然站立，双腿分开1.5倍肩宽，脚尖向外打开45度；缓慢下蹲至大腿与地面平行，停留3秒后缓慢回正。注意背部保持挺直，膝盖与脚尖方向一致，不要内扣或超过脚尖。15至20次为1组，每次做3组。

侧卧转抬腿

该训练动作可激活臀部外侧肌肉。侧卧，维持腰间空隙；伸直双腿，绷直脚尖，收紧核心，保持骨盆稳定；臀部发力，慢慢抬起上腿，转动，慢慢落下但不接触下腿；换对侧做相同动作。注意不要只转脚尖。单侧15至20次为1组，每次双侧各做3组。（视频制作：实习生徐小岩）

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