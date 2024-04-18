注意！走路千万不要玩手机

最近，山西省太原市一女子走路时看手机踩空伤了胯骨，引发网友关注。

如今，手机已成为日常生活中不可或缺的一部分，随时随地陪伴在人们身边。然而，越来越多人开始在走路时看手机，成为马路“低头族”。这一行为不仅给自身健康带来隐患，也增加了道路交通安全风险。

或危害眼睛和脊柱健康

走路看手机对身体健康的伤害首先体现在眼部。首都医科大学教授朱思泉说，看手机时，眼睛要与手机屏幕保持一定距离。一般以50厘米左右为宜，如果超过70厘米或少于30厘米，眼睛就需要通过调节肌肉才能看清屏幕，易产生视疲劳。走路时，身体移动，视线不断摇晃。人正常走路看远处时，这种感觉并不强烈。一旦眼睛聚焦在面积不大的手机屏上，哪怕视线轻微晃动也会带来明显不适。此外，手机屏与眼睛的距离不断改变，会导致眼部肌肉处于长期、高频调节状态，更易诱发视疲劳。

朱思泉说，不仅是行走，运动、乘坐交通工具时看手机，也会使眼睛肌肉疲劳，长此以往容易造成视力下降。

在正确走路姿势中，人的双眼应该平视前方，下巴微微前伸，抬头挺胸，微微收腹，提高臀部，同时两肩稍稍向后舒展。而在看手机时，为了减少手臂压力，头会不自觉地低下，肩膀也无法舒展，并出现驼背。这种姿势会给颈椎带来压力，使颈部和上背部肌肉高度紧张。

不仅如此，若长时间走路时低头看手机，还可能造成脊柱正常生理曲度发生改变，该部位肌肉韧带、软组织长期处于僵硬状态，易诱发筋肌膜炎。一旦脊柱出现变形，为了支撑头部，脖子、肩膀和腰部便要承受更大压力，进一步诱发相关部位病变。

科技手段来监管

除了危害身体健康，走路时看手机也显著增加了道路交通事故风险。

东京大学研究人员曾做过一个实验。他们招募了27位实验参与者，模拟了马路上双向行走的真实场景。其中，一部分参与者专注地走在路上，而在另一部分参与者中，研究人员安排了3位玩手机的行人。

为深入探究玩手机对行走队伍的影响，研究人员特意将这3位玩手机的参与者安排在队伍的前、中、后，以观察他们对整个队伍产生的具体影响。

在日常生活中，当人们行走在马路上，面对迎面而来的行人，会下意识通过观察对方眼神和动作，预测他们的行进方向，自觉调整自己的步伐，确保顺利通行，避免碰撞。这种群体间的默契看似简单，实则大有学问。例如，常能看到鸟类和鱼类以特定队形行进，这既有助于它们跟上队伍，又能有效避免相互碰撞。因此只要专心走路，不分散注意力，交通流畅性和通行效率就能显著提升。实验结果也证明了这一点。当参与者相向而行、没有人玩手机时，他们往往会自发地分成两队，迅速而有序地通过马路。

然而，当参与者队伍中出现了玩手机的人，情况便有了显著变化。研究人员发现，当玩手机的人走在队伍前端时，两队人的行进速度会明显放缓。与此同时，如果对面队伍中有人玩手机，那么即使所在队伍无人玩手机，队伍的行进也会受到影响。因为玩手机的人低着头，旁人无法通过眼神预判其行进方向，导致队伍行进效率下降。

要杜绝走路玩手机，除靠自觉外，还可以请科学技术帮忙。比如韩国推出的一款手机App，可检测用户运动状态，一旦发现用户走路时操作手机，就会将手机锁定。要想解锁手机，用户必须处在静止状态。手机安装了这款App，就可以避免用户在走路、跑步时使用手机。

除了在手机上下功夫，也有国家在交通环境上发力。例如，日本部分地区在车站、路口架设摄像头，若监控到有人走路看手机，就会立即广播提醒。德国科隆市、奥格斯堡市等地用路面红绿灯提醒走路玩手机的人注意交通信号变化，避免危险发生。