学习时如何护眼？这6个事项请注意

人民网北京4月9日电 （记者乔业琼）学习知识是每一个学生的必修课。那么在学习中，应该做些什么来保护眼睛？国家疾控局提醒可以关注以下几点。

一是用眼姿势须端正，视线向下防仰视。无论是看书、写字还是使用电子产品，都应保持正确的用眼姿势。眼睛与书本或屏幕的距离要适中，视线应稍微向下倾斜，避免过度仰视或低头。

二是屏幕亮度要调节，避免刺激护双眼。减少非学习目的视屏时间，使用电子设备学习时，应根据环境光线调节屏幕亮度，避免屏幕过亮或过暗对眼睛造成刺激。引导孩子合理使用电子产品，避免过度沉迷其中。

三是阅读材料慎选择，字迹清晰不费眼。为孩子选择字迹清晰、纸张质量好的阅读材料，避免阅读字迹模糊、纸张粗糙的书籍或资料。

四是定时休息缓疲劳，眼保健操常相伴。长时间的学习和用眼容易导致眼疲劳。为了缓解眼疲劳，应定时休息和放松，每日做1-2次眼保健操。

五是学习目标要明确，合理用眼防眼疲。为孩子设定明确的学习目标，提高学习效率。当孩子完成学习任务后，应鼓励其起身运动，条件允许时可至户外运动。

六是多科学习巧安排，避免用眼单一化。在学习过程中，应合理安排不同科目的学习时间，避免长时间专注于某一科目而导致用眼疲劳。同时，鼓励孩子在学习之余进行多样化的活动，如听音乐、做手工等。