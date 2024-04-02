放风筝能治颈椎病？这事靠谱！

你好，四月！春天的脚步越来越近，许多人已经迫不及待地开始进行户外运动，疏散刚经历过寒冬的筋骨。春季里有一项户外运动非常适合轻中度颈椎病人，既安全、有效，又简单、有趣，那就是大家喜闻乐见的——放风筝！

放风筝真能治颈椎病？当然是真的，听医生跟您细细道来。

颈椎病已盯上年轻人

20多岁的人却有着50多岁的颈椎，这是怎么回事？那就得从我们的骨骼构造讲起。人体的颈椎、胸椎、腰椎、骶椎分别有向前、后、前、后的天然弯曲，大致呈一个“S”型，医学上称为“生理曲度”，具有减缓冲击力、维持肌肉平衡、维护身体平衡性和直立姿势等非常重要的作用。

现代社会生活节奏很快，大部分人都会不知不觉长时间使用电脑、手机、写字、看电视、刷短视频、敲键盘等，这种曲背低头的不良姿势违背了颈椎正常向前凸的生理弯曲。

久而久之，就会造成颈部周围软组织劳损、颈椎曲度变直，甚至反弓、颈椎骨质增生、颈椎间盘突出等后果——这就是许多人早早患上颈椎病的原因。

忽视颈椎预警问题很严重

颈椎病早期大多只是脖子僵硬、酸胀等轻微症状，只要及时纠正不良姿势、充分休息，即可慢慢恢复。如果忽视身体的报警信号，继续损伤颈椎的行为，颈椎病病情会逐渐加重，出现颈部、肩部、头部等部位明显疼痛，继而出现手臂疼痛、麻木、头晕恶心、心慌多汗，甚至行走不稳、肢体瘫痪等严重症状。

放风筝的好处多多

当风筝刚刚放飞的时候，我们会自然地抬起头颅，追踪风筝的每一个动态，随时灵活调整手中的线以保证放飞成功。随着风筝稳稳地飘在空中，我们会欢快地奔跑，双手紧握风筝线，不时地左右转动头部以观察风筝的动向。

在这过程中，我们抬头向上的视线与日常工作中长时间低头的姿势恰恰相反，可以为长期受压迫的颈椎提供宝贵的舒展机会；颈肩部的神经和肌肉也得到了充分的伸展和锻炼，有助于缓解颈肩部软组织僵硬、劳损，增强韧带弹性，提高颈椎的灵活性和稳定性。

同时，由于人体颈椎软骨组织、椎间盘等关键部位没有血管直接提供营养，放风筝时颈部的多角度活动、奔跑时上下起伏的震动会产生充足的压力变化，这样可以促进颈椎间盘、软骨组织进行营养交换，从而帮助预防颈椎老化、椎间盘突出。

此外，放风筝时人们在开阔地奔跑、欢笑，呼吸新鲜空气、接受阳光照射的同时，还可以身心愉悦，改善我们的新陈代谢，提高心肺功能，促进钙质吸收，预防骨质疏松，从而增强身体的抗病能力，对中轻度颈椎病起到良好的预防和治疗作用。

敲黑板

安全第一

这些细节别忽略

出门运动前，务必注意以下几点：

1.务必在合法、安全的开阔地进行放风筝运动，避开电线、河流、高楼、农田等地段；

2.春季气温变化快，注意随气温变化增减衣物，雷雨天气不要放风筝；

3.运动时间以上午、下午阳光不太强烈时为宜，避免阳光暴晒，避免过长时间待在户外；

4.放风筝运动只对轻中度颈椎病的恢复有帮助，如果您已经出现肢体麻木无力、头晕恶心、剧烈疼痛等重度颈椎病信号，请不要进行任何可能伤害颈椎的运动，即刻就医；

5.如果您不清楚自己颈椎病的严重程度，请先咨询专业医生后再决定能不能进行放风筝等运动。

文/杨玉成 李娟红（北京世纪坛医院）