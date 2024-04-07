专家提示要警惕雷暴哮喘高发

近日，一场雷雨天气后，重庆医科大学附属第二医院江南院区急诊“扎堆”来了近30名患者。这些患者的症状普遍为剧烈咳嗽、呼吸急促、喘累明显，合并有过敏性鼻炎和近期上呼吸道感染病史等，最后经医生诊断为雷暴哮喘。

什么是雷暴哮喘？什么情况下会发生雷暴哮喘？如何治疗和预防雷暴哮喘？科技日报记者就此采访了有关专家。

雷暴哮喘是支气管哮喘的急性发作或突然加重，典型症状是突然出现咳嗽、胸闷气短、喘息、喉头水肿等，症状从轻度到重度不等。“大家比较关注雷暴哮喘，是因为雷暴哮喘在严重时或危及生命。”清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师秦贺称，2016年，澳大利亚墨尔本发生了严重的雷暴哮喘事件，数千人因雷暴出现哮喘症状，其中10人死亡。

雷暴哮喘的发生通常具备三个因素：一是出现雷雨天气；二是环境中花粉浓度较高；三是有过敏体质。

秦贺解释称，人体吸入花粉颗粒过多，会对支气管造成影响，进而诱发咳嗽等症状。而雷暴来临前的冷空气气流可以把花粉颗粒带入云层，云层中的水分和闪电使花粉颗粒爆裂，释放出更小的微粒。这些微小颗粒被吸入鼻腔后，更容易摆脱鼻腔黏膜的过滤屏障进入下呼吸道，刺激支气管，引发咳嗽甚至喘息等症状。

春天和秋天出现雷暴哮喘的情况较多。“春天，南方花粉浓度高的地区出现雷雨天气时，雷暴哮喘患者就会增多。秋天，北方地区的蒿草、葎草、小豚草等花粉浓度较高，再加上雷雨天气较多，雷暴哮喘患者也相应增加。例如，2023年9月，内蒙古呼和浩特雷雨天气后，雷暴哮喘患者数量陡增。”秦贺说。

哪些人易出现雷暴哮喘？“当环境中的花粉浓度较高又遭遇雷雨天气时，有过敏体质，特别是对花粉过敏的人，尤其要注意防范雷暴哮喘。”秦贺称，“雷雨天气霉菌也较多，对霉菌过敏的人也要注意防护。雷暴哮喘可能出现在各个年龄段。”

据北京协和医院变态反应科主任医师王良录介绍，出现雷暴哮喘的患者，绝大多数都对蒿属、葎草属为主的杂草（莠草）花粉过敏，还有一小部分对真菌过敏。

秦贺告诉记者，对于首次出现雷暴哮喘症状的患者，首先应对症治疗，再进行过敏原检测。如果已明确为花粉症过敏，医生会结合相应症状开展针对性治疗。“建议易过敏，特别是明确有花粉症的患者，在花粉季节来临前的10—14天，采取预防性抗过敏治疗，降低发生雷暴哮喘的风险。”秦贺提醒道。

同时，秦贺也建议从未有哮喘发作的夏秋季花粉鼻炎患者，备一支救急的吸入支气管扩张剂。如吸入药控制不佳者，可以选择注射奥马珠单抗；已有哮喘的患者，要坚持吸入平喘药。

中国天气网花粉指数显示，北京、西安、武汉等城市近期花粉浓度非常高。“雷暴哮喘的高风险人群，在花粉季节要关注雷暴预警。雷暴发生时要关好门窗，尽量待在室内。同时，要关注花粉浓度监测预报，当花粉浓度较高时，减少户外活动。”秦贺强调。