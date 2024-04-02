警惕微短剧精准“围猎”老年人

“最近我无意间发现家中老人手机里有大量支付记录，少则几元，多则二三十元，近1个月来，老人在同一家商户的付费总额竟达644.8元。后来我才知道，大部分都是老人看微短剧扣的费。”近日，北京市民小江反映，一些微短剧设置自动解锁下一集，然后自动扣费，老人也不知道扣了这么多钱。（4月1日《工人日报》）

在信息爆炸时代，善于抓住“碎片化”时间的微短剧，异军突起成为“新风口”。老年人时间较为充裕，剧情紧凑而且不断反转的短视频丰富了他们的生活，但由于老年消费者对网络不熟悉，部分微短剧借助算法对这一群体进行精准“围猎”，一些老年人由此陷入付费陷阱。

比如，一些小程序的充值页面上，会自动勾选“默认开启自动解锁下一集”选项，且能够自动扣款。很多老年人常常会忽略这一选项，甚至可能根本无法看清付费按钮下方的补充解释文字。因此，在受到“解锁一集只需0.9元”诱导后，很难注意到“默认下一集自动解锁”的选项。

每次9.9元、39.9元之类数额较小的订单，等到用户或者家人发现时，往往已经积累到较大的数额，动辄会花费几百元到几千元。据媒体报道，成都一位老人最近半年保持着每个月6000元的微短剧付费频率，累计充值金额竟高达4万元。微短剧的付费，简直成了“无底洞”。

一些微短剧的付费套路，已经涉嫌违反价格法和消费者权益保护法。收费首先要明码标价，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传，不能使消费者产生误认，或者是故意误导消费者。一些微短剧在明码标价方面，并没有做到足够清晰明确，尤其是商家将“自动续费”设置成系统默认选项，限制了消费者选择，即便有提示字体也很小，老年人稍不注意就会忽略，直接掉进付费陷阱。

由于“被续费”的数额一般不是很高，且用户投诉时往往会因为申诉手续繁琐等原因，鲜有人较真。一些App、会员套餐正是瞅准了消费者的这种心理，大玩“自动续费”套路。此前，媒体曾报道过一个极端案例：南宁陈先生在电视上开通了15元包月的VIP影视会员，开通时他没留意到该套餐有“自动续费”提示，莫名其妙多扣了一笔钱后经查询才发现，订单信息显示连续包月有效期竟然持续到2099年12月31日。

消费者要敢于挺身而出维护自身合法权益，监管部门更应该主动出击，力争从源头上解决问题。值得一提的是，对于备受诟病的自动续费问题，近日公布的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》作出明确规范，规定经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意；对于不能遵守规定的经营者，将进行相应处罚。严格落实“显著提醒”规定，有助于消弭付费陷阱。

据统计，2023年我国网络视频用户规模超过10亿，市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%。微短剧发展风生水起，但绝不能将商业模式建立在消费陷阱基础上。平台经营者应负起相应的监管责任，包括对微短剧的消费设置相关提醒，劝导消费者谨慎付费，同时要畅通申诉渠道，维护消费者特别是老年消费者的合法权益。