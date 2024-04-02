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健康“医”点通

6问6答 带你了解百日咳

陈子源

2024年04月02日08:41 来源：人民网

近日，部分医院儿科出现百日咳患儿病例。河南省儿童医院感染科主任医师王芳在接受采访时表示，若孩子久咳不止，晚上咳嗽、喘憋尤其厉害时，家长需注意识别，带孩子及时就医开展对症治疗。

(责编：方经纶、吕骞)




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