健康“医”点通
清明养生 这“六忌”请牢记
人民网记者 闫妍
2024年04月04日08:28 来源：人民网
今日，我们迎来二十四节气中的第五个节气——清明。清明时节，万物生长，气温渐升，人体的阳气也顺应自然向上向外疏发。清明时节有哪些养生禁忌？就此人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院副主任医师徐进。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：郝帅、吕骞)
人民网记者 闫妍
今日，我们迎来二十四节气中的第五个节气——清明。清明时节，万物生长，气温渐升，人体的阳气也顺应自然向上向外疏发。清明时节有哪些养生禁忌？就此人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院副主任医师徐进。
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