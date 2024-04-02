世界孤独症日：了解孤独症 关爱“星星的孩子”

4月2日是世界孤独症日。孤独症患儿，被称为“来自星星的孩子”，他们似乎有着不被常人理解的思维模式。面对孤独症患儿，家长应该怎么做？为此，人民网采访了深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如。

陈俏如介绍，孤独症，即自闭症谱系障碍，通常起病于婴幼儿期。每个患儿的表现各不相同，核心症状包括社会交往障碍、言语和非言语交流障碍、兴趣狭隘和重复刻板行为。通常，在孩子2岁之前，家长可以通过观察孩子是否存在“五不”行为，即不看或少看、不应或少应、不指或少指、不语或少语、不恰当使用物品和言语表达，以进行早期识别。此外，患儿可能还会出现对日常声音和灯光过于敏感、对秩序要求过高、与家长对视少、难以遵守社交游戏规则、难以和同龄孩子建立和维持友谊等问题。一旦发现孩子有上述表现或类似行为，家长应引起重视，及时带孩子就医，寻求医生的专业判断。

“目前，孤独症尚缺乏有效治疗药物，主要治疗途径为康复训练，包括社交训练、言语训练、行为管理等。需要注意的是，基于孤独症患儿常出现共病的发生发展及情绪问题，要结合实际共病情况和专业评估设置干预方案。”陈俏如表示，早期发现、及时进行综合性干预，部分患儿可通过融合教育回归社会正常生活。

陈俏如提示，当孩子被诊断为孤独症时，家长可能需要逐渐调整心态，为孩子提供正向的家庭支持，积极为其寻求科学干预。同时，家长应积极学习孤独症的专业知识和干预方法，参与到孩子的康复训练中，以提升训练效果。