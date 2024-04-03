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健康“医”点通

清明踏青 请记好6点健康提示

陈子源

2024年04月03日08:59 来源：人民网

清明时节，民间自古有着扫墓、插柳、踏青、放风筝等活动。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时提示，大众在出行踏青过程中，要增强健康意识，重点注意以下6方面。

(责编：方经纶、吕骞)




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