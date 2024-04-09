感染这种线虫，可能会导致眼睛痒

人民网北京4月9日电 （记者乔业琼）什么是结膜吸吮线虫病？临床表现有哪些？在日常生活中，如何防治结膜吸吮线虫病？近日，四川疾控微信公众号发布相关信息。

什么是结膜吸吮线虫病？

结膜吸吮线虫是一种主要寄生于人类及犬、猫、兔等哺乳动物眼结膜囊内的线虫，其所致疾病被称为结膜吸吮线虫病。

结膜吸吮线虫的宿主有哪些？

已证实，冈田绕眼果蝇是结膜吸吮线虫的中间宿主；大绕眼果蝇可能是中国结膜吸吮线虫新发现的中间宿主，但仍需自然感染的资料证实。

犬、猫、兔等动物以及人是结膜吸吮线虫的终宿主。

结膜吸吮线虫病临床表现有哪些？

结膜吸吮线虫轻度感染患者常无明显临床症状，或部分有眼部不适、异物感、眼痒、疼痛、流泪、结膜充血和分泌物增多等症状。

严重感染患者，有眼压增高、视力下降、黄斑处白色液体渗出、视网膜血管少许渗漏和急性视神经视网膜炎等临床表现。由于该病临床症状不典型，在诊断过程中易被误诊为结膜炎。

哪些人容易感染结膜吸吮线虫？

任何人如果被中间宿主冈田绕眼果蝇舐吸后会感染结膜吸吮线虫。

如何防治结膜吸吮线虫病？

若有眼部不适、异物感、眼痒、疼痛、流泪、分泌物增多等症状，怀疑自己感染了结膜吸吮线虫时，应及时到正规医院就诊，遵从医嘱，积极治疗。

治疗结膜吸吮线虫病的关键是完整取出虫体，症状明显患者还可以在虫体取出后给予氧氟沙星滴眼液、普拉洛芬滴眼液进行点眼。

预防结膜吸吮线虫病应加强个人卫生，尤其是室外活动时应注意眼睛和面部卫生，避免与猫、犬、兔等动物密切接触；勿用脏手揉眼，勿食腐烂的水果。