人民网北京4月9日电 （记者孙红丽）又到一年春好处。4月9日，陕西疾控微信公众号发布信息称，在踏青的好季节，不受年龄、性别、体力等方面的限制的健走活动是一种简单易行，特别适合慢性病高风险人群的有氧身体活动，而且对诸多慢性病有预防和辅助治疗作用。

陕西疾控特别提示，高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者以及肥胖人群、老年人等特殊人群进行健走应根据自身状况，遵医嘱，做防护，搭伴行。

健走不是散步，运动强度很重要

健走是介于散步和竞走之间的一种中等强度的运动方式。当达到微微气喘、心跳加快,但还能说话交流的状态时，能量消耗是普通走路的10 倍以上。建议每次健走30分钟~1小时，或者每次至少10分钟，每天累计30分钟以上。

运动要适量，日行万步为宜，长期超量有风险

建议每天步行总量8000~13000步，其中健走5000~8000步，日常生活步行3000~5000步。过度健走可能造成腿部关节的慢性劳损。

坚持是关键，充分利用碎片化时间累积健康效益

灵活安排健走场地，充分利用碎片时间，坚持完成每天健走任务。

重视运动前后的热身与放松

健走前要进行5~10分钟热身，活动关节、拉伸肌肉、预热身体，避免损伤。健走结束时进行5~10分钟整理活动，促进恢复和减缓肌肉酸痛。

挑选合适的鞋和服装，积极应对极端(或特殊)天气

选择软硬适中的运动鞋、舒适速干的衣物穿着，并注意运动后保暖。应避免在严寒与高热条件下进行长时间的健走运动。雾霾天气需要做好个人防护或在室内进行。

健走期间注意吃动平衡

健走运动会刺激食欲，运动后应注意控制能量摄入，特别是高脂肪食物的摄入。健走时应每15~20分钟饮水150~200ml；如果持续健走时间超过1小时或出汗较多，可在运动中和运动后适量饮用运动饮料。

结伴而行，体会运动带来的欢乐

找志趣相投的“小伙伴儿”一起健走，心情更加愉悦；互相鼓励，使健走更可持续；搭伴而行，遇突发状况可有所照应。