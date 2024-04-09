人民网北京4月9日电 （记者孙红丽）4月9日，海南疾控微信公众号发布信息称，百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，为法定报告的乙类传染病，典型病例可表现为持续2—3个月的咳嗽，故称为“百日咳”。病程长是人们对百日咳最普遍的认知，其典型表现为阵发性痉挛性咳嗽，咳嗽出现突然且剧烈，但发作间期常没有明显异常表现。

据介绍，百日咳通过飞沫传播。感染者是主要传染源，对婴幼儿来说，感染百日咳的父母或其他同住人员是主要传染源。

从发病年龄来看，百日咳以婴幼儿多见，5岁以下儿童的易感率最高。需要提醒的是，对于没有达到含百日咳成份疫苗接种起始月龄的3月龄以下婴儿来说，该病危害较大，感染后可表现为突然发生的窒息或紫绀，不一定有典型的咳嗽表现，易被漏诊或误诊。

小婴儿百日咳易合并肺炎、脑病、肺动脉高压，甚至可以致死。目前全国监测数据显示已报告的百日咳严重病例和死亡病例主要发生于这些小婴儿。住院治疗的百日咳病例中，＜6月龄以及未接种百日咳疫苗的儿童占比较高。

“但并不意味着其他年龄段的人群就彻底与该病’绝缘’了。”海南疾控提醒，临床中发现，青少年和成年人也可患百日咳。而且，由于症状轻、不典型，很多人没有意识到自己可能得了百日咳，加上疏于防范，在不知不觉中，他们便成了潜在的传染源，最终导致婴儿患百日咳的风险增加。

如何预防百日咳发病？

及时、全程接种含有百日咳成分疫苗

接种含百日咳成分疫苗是预防百日咳最经济最有效的手段，可有效降低感染发病和重症病例发生风险。根据我国目前含百日咳成分疫苗免疫程序，儿童应在3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次含百日咳成分疫苗。适龄儿童应及时、全程接种含百日咳成分疫苗，未接种儿童应尽快补种。

养成良好生活习惯

保持良好的卫生习惯，勤洗手、常通风，咳嗽或打喷嚏时用手肘或纸巾掩住口鼻，注意合理作息、适当的体育锻炼。

科学佩戴口罩

佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施，可有效减少病原体传播。家长出现咳嗽等呼吸道感染症状，近距离接触照护婴幼儿时应科学佩戴口罩，降低婴幼儿的感染风险