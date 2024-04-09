吸血虫、血吸虫，您要仔细分清楚

人民网北京4月9日电 （记者孙红丽）4月9日，中疾控微信公众号发布信息称，2024年4月8-14日是我国首个血吸虫病防治宣传周，宣传主题为“传承血防精神，加快消除进程”。

和SARS、艾滋病、狂犬病等疾病同样被列为乙类传染病管理的血吸虫病，常常作为“大肚子病”被广为熟知。但是，血吸虫病到底是什么疾病？其病原体“血吸虫”和人们常说的“吸血虫”是一回事吗？血吸虫病可防可治吗？

吸血虫和血吸虫

吸血虫和血吸虫不是同一种寄生虫。

人们说的吸血虫，常常指的是水蛭，又称蚂蝗，是一种以吸血或食腐肉为生的体外寄生虫。其体长、扁平，略呈纺锤形，前后有两个吸盘可附着于人和动物体表。水蛭生活在水田、河流、稻田、湖沼、沟渠和浅水污秽坑塘等处，在我国各地均有分布，种类很多。宽体金钱蛭（Whitmania pigra）、茶色蛭（Whitmania acranulata）及日本医蛭（Hirudo nipponica）等品种水蛭干燥的动物全体被《中华人民共和国药典》认定为中药药材，《神农本草经》谓之能“逐恶血、瘀血”，破“血瘕积聚”。

血吸虫是一种寄生于脊椎动物血管内的吸虫，又称裂体吸虫。能寄生于人体并致病的血吸虫主要有七种，即日本血吸虫（Schistosoma japonicum）、曼氏血吸虫（Schistosoma mansoni）、埃及血吸虫（Schistosoma haematobium）、间插血吸虫（Schistosoma intercalatum）、湄公血吸虫（Schistosoma mekongi）、马来血吸虫（Schistosoma malayensis）和几内亚血吸虫（Schistosoma guineensis）。其中前三种分布最广泛、危害最严重。血吸虫的发育分为虫卵、毛蚴、母胞蚴、子胞蚴、尾蚴、童虫及成虫共七个阶段，其中尾蚴是可以感染人体的阶段。尾蚴在水中接触到人的体表后可侵入人体。有实验证明，宿主动物只要接触尾蚴10秒，就可被感染。

什么是血吸虫病？

血吸虫病（schistosomiasis）是由血吸虫寄生于人体所致的疾病，是世界卫生组织列出的21种/类被忽视热带病之一。我国流行的是由日本血吸虫感染引起的日本血吸虫病（schistosomiasis japonica），曾广泛分布于长江流域及其以南的12个省（自治区、直辖市）。日本血吸虫病患者如不及时治疗或未治愈，发展到晚期，肝脏等器官会受损，导致门静脉高压，出现肝脾肿大、腹水等症状，人的外貌会变得骨瘦如柴、肚大如鼓，因此民间也称之为“大肚子病”。

血吸虫病在我国流行历史有多久？

血吸虫病的流行历史久远。目前已知最古老的血吸虫病病例是在叙利亚幼发拉底河流域一座距今6200年的坟墓内的遗骸，研究人员在其腹内发现了血吸虫卵（根据外观判断可能是埃及血吸虫卵或间插血吸虫卵）。1972年在我国湖南长沙马王堆1号汉墓出土的西汉女尸和1975年在湖北江陵凤凰山168号墓出土的西汉男尸考古工作中均发现了日本血吸虫虫卵，确证了我国2100多年前就有血吸虫病流行。1905年，湖南常德的广济医院收治了一位18岁的郑姓青年渔民，其粪便经检查发现含日本血吸虫虫卵，被确诊为血吸虫病患者。该院美籍传教士医生罗根（O. T. Logan）将结果发表在《博医会报》上，这位渔民成为了中国国内发现的首例现代血吸虫病患者。

血吸虫病可防可治吗？

血吸虫病可防可治！

吡喹酮是目前唯一在血吸虫病流行区广泛使用的高效、低毒、使用方便的口服抗血吸虫药物。服药时应谨遵医嘱，加强随访。

感染血吸虫的直接原因是接触了含有血吸虫尾蚴的水体（疫水）。因此，不接触可能含有血吸虫尾蚴的水体、安全用水是避免感染的关键。在血吸虫病流行区，当生产和生活必须接触疫水时，可以通过穿戴防护用品（胶手套、胶鞋、胶衣、胶裤等）、涂抹防护霜（剂）、预防性服药来预防感染血吸虫。当不可避免地接触了疫水，出现了发热等症状或脱离水体一个月后，应主动及时到血吸虫病防治机构或疾病预防控制机构进行检查以便诊断和治疗。