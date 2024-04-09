国际护胃日：胃最怕的6种行为 你知道吗？

4月9日是国际护胃日。近年来，胃病的发病日益呈现年轻化趋势，中年患者的发病率也逐年增加。应急总医院消化内科副主任医师贾志伟在接受人民网记者采访时表示，胃病的预防和治疗，离不开“三分治，七分养”的原则。贾志伟提示，胃最怕以下这6种行为，大家应避免。

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