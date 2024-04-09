春季沙尘天气又至 如何做好个人防护

前不久，我国华北及西北部分地区出现了沙尘天气。沙尘天气是春季我国北方地区容易发生的一种灾害性天气现象。那么，为何春天易发生沙尘天气，我们又该如何做好个人防护？

根据数据统计，我国全年超过7成的沙尘天气出现在春季（3月至5月），尤以4月发生最为频繁。

资料显示，形成沙尘的必要条件就是沙尘源、强风和不稳定的大气层结。由于春季气温回升迅速，北方沙源地开始解冻，加之降水较少，难以抑制沙尘，便为沙尘发生提供了物质条件。中国科学院大气物理研究所副研究员吴成来介绍，这个时节，北方冷空气活动频繁，大风天气多发，容易把地表的土或沙吹起来，形成沙尘天气。

沙尘天气袭来，我们该如何应对？

眼睛往往最容易受伤。如果沙尘进入眼睛并出现异物感，切忌采取用力揉搓的方式处理，应尽快用流动的清水冲洗。如仍有不适或情况严重，应及时就医。如果风沙过大，外出时最好戴上防风眼镜，避免风沙对眼睛造成伤害。

沙尘天气中，空气中的可吸入颗粒物浓度大幅增加。这种颗粒物表面吸附着细菌和病毒等，能够进入人体呼吸道和肺泡，增加患肺炎、肺气肿等呼吸系统疾病的风险。

沙尘天气空气干燥，皮肤表层的水分极易流失，补水、保湿、适当防晒是沙尘天气保护皮肤的首要功课。外出时要尽量避免沙尘直接接触皮肤，可使用一些质地轻盈、渗透力强的保湿霜，让肌肤保持水润。此外，还可使用防晒霜，在防止皮肤晒黑的同时帮助皮肤更好地抵抗沙尘侵袭。

即便身处室内，防护措施也不可少。可以使用加湿器、洒水等方法保持室内空气湿度适宜，有条件的场所建议开启空气净化器。（记者 华 凌）