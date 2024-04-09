20多年前，万能充几乎是家家必备。它仅用两个“触角”夹好电池的正负极，就可以给不同品牌、型号的手机电池充电。后随着手机电池一体化设计的推出，万能充逐渐淡出历史舞台。

然而，科技日报记者最近在某电商平台发现，这个“远古神器”不仅还在售卖而且销量不错，不少店铺的销量都在万件以上。翻看评论区记者发现，有人买它是为给老式手机充电，有人则用它给相机、遥控器、蓝牙耳机充电。

那么，为什么万能充如此“全能”？这么使用有无安全隐患？科技日报记者就此采访了相关专家。

实质上是简易变压整流装置

“20多年前，万能充给手机电池充电，就是通过提供略高于电池电动势能的直流电压，使电池中电化学反应逆向进行，将电能转化为化学能并储存起来。”北京交通大学物理科学与工程学院副教授陈征解释道。

“通俗来说，万能充就是一个将220伏特交流电变成手机电池需要的约5伏特直流电的简易变压整流装置。”陈征进一步说，常见的蓝牙耳机、遥控器等电子用品中的锂电池和手机电池虽然容量不同，但额定电压都是3.7伏特，对充电电压的要求也差不多。因此仅从技术原理角度来说，万能充能够给它们充电。

“从供电角度来看，一个可以提供约5伏特电压的万能充和一个额定电压5伏特的电池，发挥的作用完全相同。但使用万能充给手机、蓝牙耳机充电，容易发生短路，甚至引起火灾，存在一定安全风险，应尽量避免。”陈征补充道。

缺乏精准控制无法高效充电

陈征提醒，虽然从原理上万能充可以给遥控器、蓝牙耳机等装置充电，但需要注意的是万能充内部结构非常简单，通常只有变压整流电路。部分较高级的万能充即使配备了识别正负极和防止短路的芯片，但与现在的手机、蓝牙耳机等装置的配套充电器相比，仍存在较大差距。

“经过多年技术迭代升级，如今手机、蓝牙耳机等配套的原装充电器内部早已不是简单的变压整流电路了。在内置控制芯片管理下，现在的充电器可以针对手机、蓝牙耳机等内置电池的特性，对充电电压、电流等进行程序控制，防止充电电流过大损伤电池，延长电池使用寿命。”陈征补充说，近些年推出的快充技术，还需要充电器与电池的控制芯片按照相应协议配合工作，才能以提高电压或增大电流等方式快速充电。而这些是万能充无法实现的。

目前市面上售卖的万能充通常价格非常便宜，有的甚至不到5元。“这样的万能充仅能够提供一个直流电压，而且电压稳定性不好，同时也没有采取任何针对短路、过充（电池在达到充满状态后还继续充电）的控制措施，电池存在较大短路风险。万能充即便内置了具有短路防护、防正负极反接等功能的简易芯片，但由于缺乏精准控制，仍无法实现高效充电，且用万能充充电对电池寿命也会造成一定影响。”陈征补充道。

如果遇到原装充电器丢失又无法及时配到，只能暂时使用万能充充电的情况，陈征建议大家尽可能购买正规厂家生产的质量较好的产品。“比如，带有屏幕显示的万能充内部通常就有控制芯片，可在一定程度上降低意外发生概率。”他说。（记者 何沛苁）