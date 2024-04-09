4月6日，重庆医科大学附属璧山医院（重庆市璧山区人民医院）联合重庆三合美术馆举办的“百草创艺”中医药艺术作品展在重庆市沙坪坝区丰文街道三河村正式开幕。青年艺术家和部分少儿美术生利用中药药渣和废弃中药材，创作了70余幅中药主题美术作品，将传统中医药文化融入美术作品、研学体验等多个环节。图为两名小观众在互动体验区用废弃的中药材萃取的颜料绘画。

新华社记者 黄 伟摄