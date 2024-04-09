内江市东兴区郭北镇天冬种植基地。

本报记者 赵晓霞摄

在田家镇火花村的天冬种植基地，村民在分拣天冬。

本报记者 熊 建摄

这是一道添加了天冬的土豆泥，用不同的颜色调配成一幅太极图的模样，于美食中传播了中医文化。

本报记者 王美华摄

内江市东兴区教育和体育局曾组织全区中小学校开展“种下天冬，播下希望”儿童手抄报及绘画活动，传播天冬知识，传承中医药文化。图为东兴区顺河镇顺河小学六年级学生祝海霞绘制的作品。

“你看！这是什么。”

“天冬蜜饯！”

“你最爱吃。”

“嗯！好吃哎，你也吃啊！”

“给你留的。”

不久前，在央视播出的电视连续剧《一路向前》中，出现了这样一个片段。电视剧以新中国成立后修建的第一条铁路——成渝铁路为背景，自然少不了四川元素。天冬蜜饯正是四川省内江市东兴区的特产。

天冬蜜饯的主要原料是天冬——内江的道地药材。东兴区天冬种植历史可追溯到唐朝，距今已有1400余年，《新唐书》中就有当地官员将天门冬煎（中医方剂）作为土产进贡的记录。《证类本草》等古籍记载，天冬“以产四川为上”，主产在内江县（今内江市东兴区）。《中华道地药材》认为，“四川内江、泸州等为天冬最适宜区”。

内江天冬是全国唯一味甜的天冬品种，可药食兼用。天冬膏、天冬酒、天冬蜜饯、天冬煲汤……广受欢迎。天冬蜜饯制作工艺还是四川省级非物质文化遗产。

内江天冬品相佳、等级高，含有天冬酰胺等19种氨基酸、天冬多糖ABCD等成分，天冬浸出物含量全国最高，达到94.15%，具有抗氧化、抗衰老、抗肿瘤、改善血脂等作用。日本汉方药企——日本株式会社津村收集我国各地天冬后检测认为，内江天冬为上品。

这里的天冬有点儿甜

3月中旬的一天，当记者来到东兴区田家镇火花村时，正赶上天冬的收获季。村里的天冬种植基地一派火热繁忙景象，四五十名村民忙着采收成熟的天冬。

虽然忙，但有序。

比如，看这一垄地，一老汉当先，挥舞锄头，把天冬挖出来；后面跟着四五个妇女，坐着小板凳，手持剪刀，抖落块根处的泥块，剪除多余的根茎，放入背篓。

“天冬是百合科植物天门冬的块根，也是天门冬最有价值的部分。天冬的根系很发达，像五指张开一样扎在泥土里，不能直接一锄头下去，很容易挖断它的块根。”东兴区中医药大健康产业推进中心副主任吴秋宏介绍。

“看！这一株天冬结得多好，又多又大。”74岁的李大娘一边利落地剪除天冬的根茎，一边向记者介绍，她们是火花村周边的村民，村上组织来天冬基地务工，负责分选鲜天冬，挑选出个大肥满的，个头比较小的留下来继续栽种。“（分选）鲜天冬8毛钱一斤，做得越多收入越高，我一天能（选）100多斤。”李大娘说，她昨天分选天冬挣了90元钱。

70岁的罗奶奶是第一次到火花村参与天冬的采收。“以前没干过，因为天冬至少要长3年才能收，这些都长了三四年了，今年是第一次收。”罗奶奶指着手里正在剪的一株天冬说。

“你尝一下嘛，这个有点甜，好吃！”干活间隙，李大娘随手给记者递来一枚天冬。接过天冬，轻轻一扯，皮就被撕开了，此时的天冬胖乎乎、白嫩嫩，莹白透亮，一口咬下去，汁水在嘴里散开，清甜脆嫩，回味微苦，吃起来不像中药，倒有点儿水果的感觉。

“我们东兴区种植的天冬叫内江天冬，又叫‘甜天冬’。一般来说，中药味苦，别的地方产出的天冬大多是苦的，但内江东兴种出来的天冬却是甜的。”东兴区委宣传部副部长兰自涛介绍。

内江天冬是植入当地人记忆的道地药材和食材。李大娘说，以前天冬是当地人房前屋后常种的植物，她年轻时就开始种天冬，天冬蜜饯是小时候常吃的零食，天冬炖鸡更是常见的家常菜。

撂荒地都利用起来了

内江市位于四川盆地中南部，是成渝地区双城经济圈中心节点。这里沱江蜿蜒，山川秀美，从气温、降水量，到日照、无霜期，一起成就了道地药材内江天冬的绝佳产地。

天冬，古籍中称为天门冬，呈长纺锤形，略弯曲，长5厘米到18厘米，表面黄白色至淡黄棕色，有黏性。《神农本草经》称天门冬“久服轻身，益气延年”，有强骨髓、养颜美容等功效。东晋医学家葛洪对天门冬十分推崇，在他的《肘后备急方》中，5次提到天门冬，记述其可用于治疗“发癫狂病”“呼吸喘息”“补肾养颜”“绝粮失食饥惫欲死”等症。

《中国药典》记载天冬主治“养阴润燥、清肺生津”。现代医学研究表明，天冬有镇咳、治痛风、润肠通便、降血糖等作用。经权威机构检测，内江天冬的平均浸出物含量为94.15%，单一有效成分D—葡萄糖含量最优，在13.46%—19.41％之间，两项指标均高于其他产地的天冬。

拥有如此珍贵的道地药材，东兴区将其作为乡村振兴的突破口。2020年以来，该区探索出一条“产业引领、联农带农、全面振兴”的乡村振兴之路。目前，全区种植天冬5万余亩，约占全国天冬种植总面积的60%，研发大健康产品40余种，中医药大健康全产业链产值超10亿元。东兴区也荣获了“中国天冬之乡”称号，“内江天冬”则成功注册国家地理标志证明商标。

除了田家镇，在东兴区，还有一个镇因天冬而闻名，那就是郭北镇，也被称为“天冬小镇”。在该镇青台村天冬种植基地，绿色的天冬苗在黑色薄膜外探了头，一垄一垄，分布整齐。“这些覆着薄膜的天冬从下种到现在有半年多了。”站在种植基地的高处，郭北镇党委书记周兵指着山坡下的天冬种植地说。

“老百姓种植天冬，一亩地能种到2400株。后来发现，这样密度的种植，会影响天冬的品质。经过反复实践，我们在栽种时，在两株天冬之间会预留50公分到80公分的间距。”周兵说，“因天冬喜阴，我们就套种高秆粮食作物，比如玉米、高粱等，既起到了遮阴的作用，又可以保证粮食安全，还加大了土地的利用率。”

让周兵更为自豪的是，青台村现在种植天冬的土地中，有不少是撂荒地。“发展天冬产业后，撂荒地都利用起来了。”他说，“我们还推出‘4222’利益分成模式。即土地效益产生后，总纯利润的四成用于产业升级；两成作为土地入股分红支付给村民；两成用于村民的劳务分红；两成作为产业发展基金。这样提升了村民的管护积极性。”

目前，郭北镇已建立了天冬溯源系统，可以监测土壤、虫害等。“正在准备把数据接进去，将来就能实时采集种植、施肥、灌溉等各个环节的相关信息，也能保证天冬的品质。”周兵说。

实现全产业链发展

在内江，在东兴，种植天冬是与农民增收致富紧密联结在一起的。

从火花村山脚往山坡上走的路上，就能看到套种的佛手，有的已经挂果，还有工人在为其修枝。

包括火花村在内，田家镇种天冬的一共有4个村，每个村约有1000亩地种天冬。“我们累计整治撂荒地260余亩，种植天冬200万株，套种佛手、栀子等7种中药材48万株，最大程度发挥土地效益，实现‘荒地’变‘良土’。”田家镇镇长胡建华说，根据天冬3年生长周期特性和喜阴习性，还可以在天冬田间套种高粱、玉米、蔬菜等，实现粮药蔬菜多重间作、多重收益。

怎么个多重收益呢？胡建华给记者算了一笔账：以“天冬套种鲜食玉米”为例，按每亩种天冬2000株，每株产量4斤，每斤鲜天冬6元计算，每亩收入能达到4.8万元；但一个天冬种采周期是3年，合每年每亩的收入为1.6万元；如果套种玉米，按每亩种2000株，每株产量0.4斤、每斤2.5元算，每亩的收入为2000元，但一年可以种两季，算下来套种玉米的收入能达到每年每亩4000元。综合算下来，天冬套种鲜食玉米一年的总产值为每亩2万元。

东兴区不只是盯着地里的天冬，更是下了一盘大棋。“我们按照育苗、种植、加工、交易、产品研发、品牌营销、康养旅游‘七位一体’的发展思路，全产业链发展中医药大健康产业。”内江市人大常委会副主任、东兴区委书记康厚林说，东兴区充分挖掘内江天冬“功效道地、食药同源”的比较优势，把发展中医药大健康产业作为全区“一号工程”。

具体举措上，先是引进中经天辰等数十家企业，发展天冬生态种植基地40余个；精深加工提质，中药材精深加工产业园建设加快推进，签约入驻企业4家；开展天冬全产业链质量提升工程和GAP认证，推动建立天冬欧盟国际标准；推进文旅康养融合，与王老吉等企业合作，引进6家全产业链企业，天冬膏、天冬粉在澳门注册上市，并向葡语系国家推广；同时，打造中医药特色文化街区，建成内江天冬主题展馆、中医药健康旅游示范基地。

这一套组合拳打下来，东兴区天冬系列产品2023年销售额同比增长142.9%，实现了全链条融合发展，农民收入也大大提高了。比如，通过“企业+合作社+农户”模式，带动5000余户农户参与种植，年均纯收入超过2万元；吸纳留守老人等本地群众6000余人就近务工，年人均增收1.5万元，天冬种植重点村外出务工群体回流比例达到30％—40％。

在记者见到罗奶奶的前一天，她在火花村的另一块地里为天冬剪除根茎，一天下来，剪了100多斤。“（剪）一斤8角钱。”罗奶奶赚了80多元。这样的工作，她估算能干上一个月。“那边满山种的都是天冬，这边干完，就换个地方。”罗奶奶指着不远处的一处山坡说。

3月是栽植天冬的季节。“天冬病虫害少，一般情况下，秋冬二季采挖天冬，也可以种植。”在罗奶奶看来，“天冬让我们过上了‘甜日子’。”

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天冬是一味常用的中药材，味甘苦，性寒，归肺、肾经。天冬具有滋阴、润燥、清肺、降火的功效；可治阴虚发热、咳嗽吐血、肺痿、肺痈、咽喉肿痛、消渴、便秘等症；临床中用于防治呼吸道疾病有一定的疗效。

现代药理研究，天冬含天门冬素、粘液质、β-谷甾醇及甾体皂苷、木糖和葡萄糖等成分。其体外试验结果表明，天冬具有一定的抗菌作用，对炭疽杆菌、白喉杆菌、肺炎双球菌、葡萄球菌及枯草杆菌等有不同的抑制作用，用于防治气管炎、肺炎、肺结核、肺气肿引起的各种咳嗽痰多、气喘有很好的治疗作用。

天冬一般呈长纺锤形，略弯曲，表面黄白色，半透明，以肥满、质硬或柔润、有黏性、气微者为佳。

延伸阅读

“自拨床头一瓮云，幽人先已醉浓芬，天门冬熟新年喜，曲米春香并舍闻。”这几句诗出自苏轼。诗的名字很长，叫《庚辰岁正月十二日，天门冬酒熟，予自漉之，且漉且尝，遂以大醉，二首》，讲的是苏轼酿造天门冬酒，弄得满室飘香，他沉浸在自己劳动收获的喜悦之中，边漉边饮，思绪缥缈，不知不觉中已醉。

据史料记载，苏轼酿制天门冬酒的方法大致如下：“醇酒一斗，曲麦一升，好糯米五升，作饭，取天门冬汁浸，先将酒浸曲如常法，候炊饭适寒温，用煎和饮令相入酿之。春夏七日，秋冬十日熟。酒初熟味酸，久停则美香，余酒皆不及。”

苏轼对医药、养生之道颇有研究，自酿天冬酒以求保健，可见他对天冬的药效还是很了解的。