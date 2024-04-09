中午11点刚过，河北省廊坊市安次区永华道街道馨语社区食堂就散发出阵阵菜香。冒着热气的饭菜被整整齐齐地摆放在窗口的桌面上。

“给我来一份红烧茄子、两个花卷，再来一碗鸡蛋汤……”75岁的社区居民周济民每天都按时来到这里“打卡”。“这里的饭菜荤素搭配有营养，好吃不贵还方便。”周济民的儿女平时工作繁忙，以前没有社区食堂，老周的每日三餐是他们最头疼的问题：每到中午，都得匆匆忙忙赶回来为父亲做饭。

去年4月，老周所在社区的食堂正式开业，解决了困扰他们多年的难题。“现在我每天都来社区食堂吃饭，孩子们轻松了，也更放心了。”周济民说。

馨语社区食堂是安次区首个通过政府主导、企业运营、社区支撑、社会参与的民生试点项目。“我们社区老年群体数量比较大。”馨语社区党支部书记赵冬梅说，老人多了，做饭难、吃饭难问题自然就随之而来。经过多方考察，社区决定将食堂建在位于社区较中心位置的嘉慧意境小区，方便解决周边两三个小区约5000名居民的就近吃饭问题。

“在确保菜品质量和分量的前提下，我们还实行分年龄段打折优惠，确保老人用餐低于市场价，真正让老人吃得放心、吃得开心。”社区食堂负责人祝巍介绍，本辖区户籍70周岁以上的老年人在社区食堂就餐可享八折优惠，80周岁以上老年人可享七折优惠，90周岁以上老年人可享受五折优惠。

据了解，廊坊市60岁以上户籍老龄人口超过92万，就餐是老年人仅次于就医的一大需求。近年来，廊坊市从老年人“桌边”入手，通过个人支付一些、企业让利一些、政府协调一些的扶持方式，积极探索“中央厨房+社区食堂（助餐点）+配送入户”助餐模式，化解老人吃饭难问题。目前，全市已建成社区食堂40余家。

在加快社区食堂建设的同时，廊坊还不断延伸医养结合服务链，把社区食堂打造为拓展社区居家养老服务、推进医养结合、助力老人幸福生活的重要平台。

下午5点30分，在广阳区上善颐园社区，社区食堂负责人刘春丽准时出发为社区“长者公寓”的老人们送晚餐。“我们根据老年人饮食习惯及‘三高’禁忌，制作健康餐，并定时定点为他们配送。”刘春丽说，除了居住在“长者公寓”里的122名老人，上善颐园社区还有466名60岁以上的居家老人。

健康餐如何制作？上善颐园社区专门设立了“社区健康管理中心”，为社区内老人建立健康档案，并实时收集血压、血糖、心脑血管等相关数据，进行动态监测管理。“根据老年人健康档案情况，我们推出了‘智盘’系统，根据老年人每日在食堂的用餐情况，累计其摄入的营养指数，有针对性地对其进行健康饮食指导。”刘春丽介绍。

《 人民日报 》（ 2024年04月09日 13 版）