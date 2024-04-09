合力治理“药盒里的浪费”

调查发现，由于针对家庭过期药品目前尚未有健全的回收处置体系，药品过期后随意丢弃现象较为普遍。

药品浪费不仅给患者增加了不必要的经济负担，由此产生的过期药品也给社会带来副作用。过期药品如果继续服用，会让身体产生不可预知的反应，一些挥发性强的过期药品也可能成为过敏原；乱扔过期药品还会造成环境污染，比如药品分解溶解后，会严重污染土壤和水源。另外，如果过期药品被不法商贩回收，再次转卖到患者手中，会危害民众健康与生命安全。

造成药品浪费的原因不少，比如家庭盲目囤药、包装剂量过大等。遏制“药盒里的浪费”，要避免盲目囤药，引导公众科学合理购药用药；对医院处方开药行为严格规范；进一步推进药品拆零销售，鼓励小包装药品；等等。除此之外，还要解决过期药品处理难题。要完善相关法规制度，建立科学回收处置体系，健全过期药品管理长效机制，出台相应激励机制，鼓励企业、消费者参与过期药品回收。比如，畅通过期药品专门回收渠道，规范集中处理流程。

去年，国家卫生健康委、市场监管总局等5部门联合印发《节约药品资源遏制药品浪费的实施方案》，从药品生产、临床用药、药品流通、宣传引导、废弃药品管理等方面提出具体工作措施和要求。其中明确提出，推行药品适宜包装；规范废弃药品收集销毁；医师要坚持安全有效、经济合理的用药原则，根据患者的病情需要开具处方；提升公众理性购药、科学备药、合理用药、节约药品的意识；等等。只有凝聚各方合力，多措并举、疏堵结合，建立长效机制处置家庭过期药品，才能标本兼治遏制“药盒里的浪费”。

（摘编自《内蒙古日报》，原题为《标本兼治遏制“药盒里的浪费”》）

《 人民日报 》（ 2024年04月09日 05 版）