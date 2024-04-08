中国联通：提供全场景整体解决方案 为用户提供全方位家庭智能服务

陌生设备联网窃取家庭信息、监控入侵窥视个人隐私……这些家庭用网中可能面临的隐患和问题，联通智家APP都可以轻松解决。不仅如此，联通智家APP还可以及时掌控家庭成员健康状况、智能分配家庭用网场景，让广大用户安心享受数字化生活的便捷与乐趣。

中国联通深耕智慧家庭领域，于2021年升级全新家庭业务品牌“联通智家”，通过“平台+网+X”能力架构的升级，实现平台、产品、运营、服务的智慧升级，面向家庭用户推出联通组网、全屋光宽带、联通看家、联通超清等智能家庭产品，提供全场景互联的智慧家庭整体解决方案。

其中，联通智家APP这款智能服务应用，是家庭生活的智慧助手和家庭业务的统一入口，融合了智能家居连接控制、家庭及个人数据存储、家庭娱乐、业务办理等多种场景，为用户提供全方位的家庭智能服务。

用网管理一手掌控 安全护航

“和其他应用相比，我觉得联通智家APP页面更直观，操作更简单。智家守护功能很实用，一定程度上保证了孩子学习的专注力。”作为一名英语教师，刘女士十分重视家庭教育问题，经过多产品比较，她认为，相比于传统网关设置的繁琐流程，通过联通智家守护功能进行家庭网络设置更方便。

智家守护功能通过实时监测家庭网络安全状态，不仅可以及时发现潜在的安全风险，还提供一键断网的处理功能，使用户无需担心网络安全问题，有效防止未经授权的设备连接和网络滥用，防范陌生设备联网窃取家庭信息、监控入侵窥视个人隐私等问题，确保家庭网络的合理安全使用。这项功能背后是一套强大且高效的网络安全算法系统，为家庭网络保驾护航。

家庭使用场景中，精确的分时段速率限制功能，可以根据家庭成员的需求，在特定时间段内优化或限制网络速度，保障家人、孩子在学习或休息时间内享受更稳定的网络连接，提升家庭用网的数字化定制体验。智能动态完善的特征库采集和优化，也可以持续提升对网课、学习等应用APP的识别能力，以便有针对性地为家人提供流畅且高效的在线学习体验。

健康信息一键纵览 安心守护

“我觉得联通智家APP最好用的功能是健康设备数据共享查看，白天上班不在家，总担心老人的健康问题，有了这款APP，我在外边也能放心工作。”张先生表示，健康功能的应用，解决了他因工作忙而无法及时了解父母健康状态的燃眉之急。

用户通过在联通智家APP中绑定智能健康设备，可以实时上传、监测、查看家庭成员的心率、血压等健康数据，方便及时了解家人的身体状况和实时健康状态，同时基于家庭成员的健康状况，提供个性化的健康报告和建议。这种个性化服务形式，旨在帮助家人及时调整生活方式，关注健康问题，从而提高健康风险防范意识。联通智家APP还打通了联通云盘等实用功能，家庭成员的健康数据可以同步备份存储至联通云盘，方便家庭成员异地随时查看和管理。

在安全和健康领域，联通智家APP具备绿色上网、海外加速等实用功能。绿色上网可以保障家庭用网访问安全的网络资源，有效保护个人隐私和数据安全。海外加速功能则是一种网络优化服务，旨在提高网络速度、降低延迟和提高稳定性，帮助用户在跨境通信时更加流畅地进行网页浏览、视频观看、玩游戏等操作，提升用户体验。

联通智家APP以其智能化、便捷化的特点，为用户提供了全方位的家庭网络安全管理和健康管理服务，通过出色的功能性能和人性化的设计理念，联通智家APP已经成为更多用户家庭生活的得力助手，扮演着安全守护者和健康专家的角色。