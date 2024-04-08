国家医保局公开征选2024年课题承担单位

人民网北京4月8日电 （记者乔业琼）近日，国家医疗保障局官网发布公告，根据国家医疗保障局2024年课题委托研究工作安排，14个课题面向社会公开征选承担单位。申报截止日期为2024年4月15日，课题承担单位入选名单将于2024年5月公布。

委托课题基本情况如下：

一是医保若干重点问题的大数据真实世界研究

研究目的：围绕现阶段社会各界关注较多的医保工作，利用医保大数据进行分析研判，进而客观评价改革真实情况，用以正视听、优政策、促改革，如对医保支付方式改革、医保引导支持医疗机构发展等议题开展基于大数据的真实世界研究，并形成政策建议。

二是医保助力全国统一大市场、支持医药产业高质量发展问题研究

研究目的：从医保助力全国统一大市场角度出发，梳理分析我局网上信访、“互联网+督查”和网民留言等平台数据，组织开展实地调研和座谈等，了解各方对医保工作的期望和诉求，研究提出医保进一步完善助力全国统一大市场相关制度安排的意见建议。

三是“十五五”时期我国医疗保障发展形势及总体思路研究

研究目的：“十五五”规划是基本实现社会主义现代化承上启下的关键规划。结合“十五五”规划编制工作，研究“十五五”时期医疗保障事业发展总体思路、发展路径等，以形成对未来5年乃至更长时间内的科学规划和谋篇布局。

四是多层次医疗保障体系建设研究

研究目的：研究我国多层次医疗保障体系建设的方向、路径等重大问题，提出有针对性的改革举措和意见建议。

五是医保法治化建设评估及重点难点问题研究

研究目的：对医保领域立法、行政执法等建设方向和工作进展开展评估，同时结合“医疗保障法”立法需求，对医保法治化建设存在的关键问题、重点问题和难点问题开展研究。

六是医保基金财务会计核算制度

研究目的：针对基本医疗保险、医疗救助、大病保险等医疗保障开展财务会计核算制度研究，提出相关制度、机制、技术标准规范建设建议。

七是两结合三赋能实施效果评估研究

研究目的：全面深入评估医保大数据两结合三赋能工作进展、成效、问题，提出深入推进两结合三赋能的意见建议。

八是大病保险筹资模型研究

研究目的：贯彻落实党的二十大精神，完善大病保险制度，建立健全稳健可持续的筹资机制，围绕合理确定筹资标准，更好拓宽筹资渠道，合理分担筹资责任，建立预算调整机制等方面做好研究推演及测算，提出具体政策措施建议。

九是完善多元化医疗救助保障机制研究

研究目的：贯彻党的二十大决策部署，研究进入新时代后，在助力乡村全面振兴、推动全体人民共同富裕方面，如何更好发挥医疗救助、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助等作用，进一步夯实托底保障功能，兜住兜准兜牢民生底线，减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。

十是低收入人口因病返贫致贫风险防范化解机制研究

研究目的：梳理有关国家和地区防范因病返贫致贫风险做法，聚焦低收入人口医前健康管理、医中合理诊疗、医后康复等就医就诊全流程，研究提出具有中国特色的防范化解低收入人口因病返贫致贫风险的有效工作机制，有效降低低收入人口就医诊疗费用支出负担。

十一是长期护理保险与长期护理服务体系协同发展研究

研究目的：立足于实现长期护理保险制度建设和长期护理服务体系协同发展、互为支撑，更好保障群众保险待遇享受，梳理长护险制度与有关服务体系协同发展的国际经验，总结长护险试点有关做法和成效，阐释长护险激发市场活力、促进服务体系发展等运行机理，提出具体政策措施建议。

十二是医保大数据促进医保服务提质增效的应用研究

研究目的：立足深化医保经办，强化数智赋能，为经办管理服务高质量发展提供支撑，推动智慧医保自动化、精准化、个性化服务，不断提升人民群众医保服务获得感。

十三是智能审核规则在医保基金事中审核中的应用和升级完善

研究目的：摸清全国智能审核应用情况，总结地方应用经验，发现问题，不断完善国家基础版智能审核的规则库和知识库，促进智能审核规则的应用和升级，提高医保基金事中审核的效率和准确性，保障医保基金的安全和合理使用。

十四是创新药品真实世界医保技术评价初步研究

研究目的：探索创新药品医保准入后评价方法，并初步选择部分药品进行评价。以医疗机构的真实世界数据为依据，选择部分创新药品为重点，研究医保准入后药品的医保技术评价方法，评价医保准入成效，并为医保目录调整提供数据支撑。