交行北京市分行：以金融力量为“银发族”撑起金融“安全伞”

发展“银发经济”是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措。如今，老年人消费意识和能力不断增强，但随之而来针对老年人群的消费陷阱和诈骗套路也越来越多。为深入践行金融工作政治性、人民性，切实保护老年群体金融消费者合法权益，交行北京市分行积极为“银发族”开展丰富多样的消费者权益保护教育宣传活动，为构建安全放心的消费环境贡献力量。

金融为民守初心 敬老爱老话消保

西山脚下、永定河畔、环境优美的“全国模范敬老院”——四季青敬老院中，交行北京世纪城支行的消保教育宣传志愿者们正在为老人们开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。活动中，不仅设置互动环节普及金融知识，还结合短视频案例，生动形象地讲解如何在日常生活中避免合法权益受到侵害，同时穿插歌曲、舞蹈、大合唱等节目活跃气氛，防止听者疲惫，为长者们的晚年生活带来欢乐。

老年人受身体状况、信息局限等因素影响，合法权益容易受到侵害。针对这一特殊消费群体，志愿者们先是通过播放“听人劝保平安”“啰嗦的话负责的心”“特别的礼遇”“升值的药膏”“非须勿查”“戳穿霸王条款”六个视频短片，以故事的形式介绍金融消费者八项基本权利、“三适当”原则，引导老年人增强维权意识，树立理性消费及投资观念。接着，通过交行员工原创反诈微电影《你以为》，生动讲述不法分子通过电话、视频、获取个人信息、诱骗贷款、AI换脸等层出不穷的“骗术”，提醒老年人警惕诈骗“陷阱”、护好自己的“钱袋子”。此外，特别针对“保健品骗局”“投资理财陷阱”“养老养生套路”等典型诈骗案例进行深入剖析，“以案说险”叮嘱长辈们“一定要注意保护个人隐私”“不要相信高利优惠”“要选择正规渠道投资理财”“多与家人沟通”等，并总结“七个凡是、一概不信”，切实筑牢长辈们的风险防范意识。

丰富多彩的宣传内容和精彩纷呈的文艺表演，获得了长辈们的高度认可。在最后的集体大合唱环节，交行志愿者们与爷爷奶奶们一起唱出熟悉的旋律，台上台下融为一体，在欢歌笑语中圆满结束了此次活动。来参加活动的李奶奶说：“交行的活动真好，特别欢迎你们来，让我们这些老年人知道了自己有哪些权利，讲的反诈知识也特别好，感谢交行对我们的关爱，你们就是‘活雷锋’！”

金融服务有温度 适老助老暖人心

近年来，交行北京市分行深入践行“金融为民”初心使命，聚焦老年客户需求，多举措提升适老化服务水平，让老年人在享受金融服务的过程中收获满满的幸福感。一方面，不断推动网点“适老化”改造，利用灯光、绿植、家具、饰品，以及放大镜、轮椅、拐杖架、移动填单台等助老设施，着力打造温馨、舒适的厅堂；通过设置爱心专座、无障碍通道、绿色窗口、敬老服务专员等方式，持续提升老年客户到店体验。另一方面，持续优化“适老化”服务，为行动不便的老年人提供上门服务；紧紧围绕提升老年群体现金支付便利性，在网点开设现金兑换窗口，积极提供小面额零钞兑换、残损币回收等现金服务，深入开展整治拒收人民币现金专项行动，不断优化老年人现金使用环境；推出手机银行APP“关爱版”、智能设备增加智能手写、一键搜索等功能，帮助“银发族”跨越“数字鸿沟”，让适老金融服务更有“温度”。

此外，厅堂工作人员还积极主动向老年客户普及金融知识，根据其办理的业务，充分进行提示风险，助力老年人守好“钱袋子”、筑牢安全屏障。网点摆放的大字版“以案说险 风险提示”、《姣姣伴你共成长》等宣传材料，通过浅显易懂的语言和案例普及非法集资、电信诈骗等金融知识，帮助老年人切实提升风险防范意识、保障合法权益。

未来，交行北京市分行将继续聚焦金融为民、金融惠民、金融便民，发挥专业资源优势，贴近老年群体金融消费需求，加大金融知识教育宣传普及力度，通过更多便捷、温馨的服务，不断提升人民群众满意度和获得感，以实际行动践行国有大行首都分行使命担当。