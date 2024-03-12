都能止痛 四种中药膏药怎么选？

贴敷中药膏药是一种便捷而实用的缓解疼痛方式，但这些止疼的中药膏药究竟应该如何选择，如何使用呢？药师帮你来解答。

骨通贴膏

膏药小档案 俗话说骨通不痛，骨痛不通。骨通贴膏具有祛风散寒、活血通络、消肿止痛的功效，有助于缓解肌肉关节僵硬而引起的不适感，促进血液循环，对关节肌肉等部位的轻度疼痛起到一定的缓解作用。如果是寒湿所致局部关节疼痛、肿胀、屈伸不利、活动受限，有上述症状的退行性骨关节炎可以考虑使用。

注意事项 使用前需要清洁患处皮肤，切记要避免在开放性伤口、溃疡或者感染的皮肤上使用。使用的时间也不宜过长，一般一天一次，一次不超过12小时。该药由十余种中药组成，且有一定刺激性成分，建议白天使用，一旦感到皮肤不适立即停药。七天为一个疗程，过量使用可能导致药物在局部堆积过多，引起皮肤过敏或增加药物中毒的风险。因此，千万不能擅自过度依赖膏药来缓解疼痛，如果疼痛持续或加重应该及时就医。孕妇慎用，运动员慎用。

如果贴在关节处，建议贴的时候微弯曲关节，并且膏布弹性方向与关节屈伸方向一致，这样更有利于关节活动。

消痛贴膏

膏药小档案 消痛贴膏是一种藏族民族药方，具有活血化瘀、消肿止痛功效，扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛可以考虑使用。

注意事项 使用的时候需要先清洁患处，然后将小袋内湿润剂均匀涂于药芯袋表面，浸润后直接敷于患处，每贴可以敷24小时。但一定要注意避免过度依赖膏药，如果疼痛症状持续或加重，或原本就是严重的疼痛不宜使用，需咨询医生。

开放性伤口、破溃、感染等皮肤损伤比较严重或者有渗液的部位不宜使用。孕妇慎用，小儿、年老患者应在医师指导下使用。

狗皮膏

膏药小档案 狗皮膏具有祛风散寒、舒筋活血、止痛的功效。急性扭挫伤、风湿疼痛、关节和肌肉酸痛可以考虑使用。

注意事项 使用的时候需要用温水清洁患处，取出膏药之后还要将里面的一层隔粘纸取下，露出棕黄色的药膏，贴到患处，然后用手按压几分钟排除空气，使药膜与皮肤充分接触。如果贴在关节处需要在关节半弯曲状态下贴敷，例如肘关节或者膝关节，不要贴到关节正上方，贴在侧面即可。

狗皮膏含有川乌、洋金花、蟾酥，不宜长期或大面积使用，自行用药不要超过七天；超过七天需在医生指导下使用，用药三天后无缓解应停药就医。

婴幼儿、孕妇、皮肤病及对该药成分或橡胶膏过敏者禁用。有出血倾向者、经期及哺乳期妇女、运动员慎用，糖尿病严重者慎用，以防造成皮肤损伤。贴完药膏后应立即洗手，尤其触碰到药膏部分后千万不能接触眼睛、口腔等黏膜处。忌食生冷、油腻食物。

狗皮膏不宜与含有半夏、瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮、天花粉、川贝母、浙贝母、平贝母、伊贝母、湖北贝母、白及、白蔹及其制剂同时服用。

云南白药膏

膏药小档案 云南白药膏具有活血散瘀、消肿止痛、祛风除湿的功效。跌打损伤、淤血肿痛、风湿疼痛等情况可以考虑使用。

注意事项 云南白药膏含有草乌、雪上一枝蒿，不宜长期或大面积使用，每次贴时间不宜超过12小时，自行用药不要超过七天，超过七天需在医生指导下使用。孕妇禁用，皮肤及黏膜破溃、化脓者禁用，对该药成分或橡胶膏过敏者禁用。贴完药膏后应立即洗手，尤其触碰到药膏部分后千万不能接触眼睛、口腔等黏膜处。

服药禁忌与狗皮膏药相同。

敲黑板

膏药也是药 不能随意用

最后注意，膏药虽外用，但总归是药品，并不是可以随意使用的。其不适宜大面积或长期使用，老人、儿童、孕妇、哺乳期妇女等特殊人群务必警惕，需要咨询医生，切勿自行用药。

使用过程中一旦出现瘙痒、红肿、皮疹等过敏症状立即停用，皮肤敏感或者皮肤状态不好用膏药也需要谨慎。如果使用膏药后症状不能缓解，持续或加重都要立即停药咨询医生。