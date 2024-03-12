“为无养老金老年人发放基础养老金”值得认真研究

全国人大代表周金波向本次全国人大会议提交《关于建立普惠式基础养老金制度的建议》，呼吁建立普惠式基础养老金制度，为年满65周岁且无养老金的老年人群发放基础养老金，让老年人群拥有固定收入，满足基本生活需求，使他们的晚年生活有尊严，提升他们的获得感、幸福感。

我国已建成世界上规模最大的社会保障体系，其中，基本养老保险覆盖近11亿人。正在领取养老金的不少老年人，有的组团外出旅游，有的参加文艺活动，晚年生活比较惬意。但还有小部分老年人，有的之前未缴过社保费没有养老金，有的养老金收入微薄，老年生活面临实际困难。在此背景下，周金波代表提出了上述建议，具有较强的现实针对性。

从报道看，周金波代表建议建立普惠式基础养老金制度，主要有两个设想：对年满65周岁且无养老金的老年人群发放基础养老金；对养老金较低的老年人群可以适当提高其基础养老金。如果此建议成为现实，意味着所有年满65周岁的老年人都将享受到养老金，而且领取的养老金待遇可能都在“基础线”之上。

这种普惠式基础养老金制度有别于现有养老保险制度。比如，从现有基本养老保险制度看，不是每个老年人都有资格领取养老金，只有先缴费而后才能领取，而普惠式基础养老金无需个人缴费，人人享有养老金待遇。由于财政来买单，将面临支出压力，这种制度与现行养老保险制度如何兼容，也是不小的考验。

如果采纳这一建议，为没有养老金的老人发放基础养老金，为养老金低的老人提高养老金，具有深远的现实意义。

其一，更好诠释了中华传统美德。敬老爱老以及老有所养、老有所依，是中华民族自古以来的传统美德。如果老年人能享受普惠式基础养老金，无疑就有了兜底保障，老年人不必再为“谁来给我养老”而发愁，老年人群特别是无养老金或养老金低的老年人，幸福感将显著提升。

其二，有利于缩小老年人收入差距。缩小收入差距，实现共同富裕，是我国经济社会发展的重要目标之一。具体到老年人群，需要通过缩小养老金待遇差距来实现共同富裕。如果为没有养老金的老人免费发放普惠式基础养老金，使他们有一定的固定收入，再叠加其他家庭收入，就有望缩小与高收入老年人的收入差距。

其三，可显著提升“银发经济”水平。随着老龄化程度不断加深，“银发经济”受到各方关注。如果为没有养老金的老人发放基础养老金，为养老金低的老人提高养老金，将会打消这部分老年人顾虑，使他们有钱能消费、愿消费。而老年人消费带来的税收，能够多少弥补国家对普惠式基础养老金制度的投入。

其四，有助于偿还对老年人的欠账。没有养老金的大多是农村老年人，养老金待遇低的多是之前的下岗职工等，这些人群为国家和所在地方建设做出过积极贡献。现在，我国经济“蛋糕”越做越大，拿出部分财力投入普惠式基础养老金，对这部分老年人进行适当“补偿”，也是保障和改善民生的题中应有之义。

据初步估计，建立普惠式基础养老金制度不会带来太大的财政压力。因为这种基础养老金发放标准不会很高，主要体现普惠性，可覆盖的人数也比较有限。综合而言，周金波代表提出的上述建议，值得有关方面认真考量深入研究。