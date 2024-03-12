这些坐姿最伤腰 3个简单动作帮你护腰

当你慵懒地坐在沙发上的时候，当你跷着二郎腿聊天的时候，你坐得很舒服，可你的腰椎舒服吗？俗话说“久坐伤腰”，不正确的坐姿给腰椎带来的伤害更是巨大的。

四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，当身体的重心不在中立位时，相应的关节和肌肉就会承受更大的压力。看似舒服的懒散姿势可能造成肌肉、骨骼、关节慢性劳损，日积月累就可能导致腰椎病。以下3种坐姿最伤腰。

跷二郎腿

跷二郎腿可能会导致骨盆倾斜，腰椎承受压力不均，造成腰肌劳损，长时间这个姿势是腰椎间盘突出的危险因素。

窝在沙发上

窝在沙发上，臀部下陷，腰部悬空，背部拱起，脊柱过度前屈，腰部肌肉持续牵拉，长期维持这个姿势可能会引起腰肌劳损。

椅子只坐一半

只坐椅子的前半边，背部斜靠椅背，腰部悬空，看似轻松惬意的姿势，其实给腰部带来的压力会很大，容易引起腰背痛。

“端坐时，有3个要点要记牢。”陈莞婧介绍，一是坐着时，腰背挺直，与大腿呈90度，头和腰椎的重心连线与地面垂直；二是不让腰部悬空，腰部需要有足够的支撑才能减轻腰椎的压力；三是长时间伏案工作后，记得适当休息，适度的腰部活动可以改善腰背部肌肉张力，增加韧带弹性，活动椎间关节。

陈莞婧向大家推荐了3个坐姿腰部训练动作，帮你缓解腰部不适，预防腰椎病。

“猫背”运动

坐在椅子上，身体前倾，双手握住脚踝，双腿尽量前伸，拱背，感受背部的拉伸，保持3秒，缓慢回正。10至15次为一组，做2至3组。

坐姿转腰

坐在椅子上，右腿搭在左腿上，左手搭在右侧膝盖外侧，右手搭在椅背上；身体向后旋转，同时左手向对侧发力对抗，注意是转腰不是转头，保持3秒，缓慢回正；换对侧做相同动作。10至15次为一组，做2至3组。

站姿小燕飞

站立姿势，肩向后平移，双臂轻轻向后，双手掌平伸，掌心相对或向后，以腰骶部为中心，双手用力向后伸展，保持3秒，缓慢回正。10至15次为一组，做2至3组。

陈莞婧提示，训练时如感觉疼痛，应立即停止。（视频制作：实习生李文睿）