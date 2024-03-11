“中医生活化”让健康促进成为日常

中医药有着深厚的群众基础，在长期发展过程中已深深融入人们的日常生活。近日，全国政协委员、北京中医药大学教授张其成表示，应从研究挖掘、标准制定、传播推广、产业发展四方面共同发力，加快推进“中医生活化”，服务民众健康福祉，助力健康中国建设。

从中医药发展史可以看出，中医药理论源于生产生活实践，发展和壮大也与老百姓的生活紧密相关。中医药理论均来源于人们长期对日常生活生命现象和自然现象的观察和总结，中医望气色形态、闻体味口气、问患者感受、切脉象变化，以及针灸、推拿、服中草药等具体的诊疗方法等，均来源于生活，也适合在日常生活中推广和运用。中医药发展史也是日常生活发展史，既源于生活又高于生活。

当前，“中医生活化”在很多方面同样有明显的体现。比如“上火”“湿气重”等中医药用语已成老百姓的日常用语，治病有忌口也成为民间普遍遵循的规律。甚至在菜市买菜时，老百姓也会根据中医药相关理论和家人的体质挑选食品。尤其是每年的初伏到来时，贴三伏贴的患者大排长龙，已成为中医院的常见景象。很多民间疗法（如挑疳积、刮痧等）在一些地方十分盛行，寻求针灸推拿等治疗、自采草药煎服等，则更是司空见惯。

可以预见，中医药的未来仍然离不开生活这个肥沃的土壤。部分中医院“治未病”科室十分火爆，预示着中医药具有更加光明的未来。在应对新冠疫情期间，中医药发挥的巨大影响力与独特作用将得到延续。当前在年轻人当中吹起一股强劲的中医热，既与我国大力推广中医药有关，也与年轻人对新生事物尤为好奇和敏感有关，更意味着中医药走进生活和广接地气，或将成为一股新潮流。

但要看到，“中医生活化”也存在一些风险，对此要划清界限，要有所为、有所不为。法治社会，医生要有资质，不仅游医行走江湖已属违法，而且机构和个人在提供中医药诊疗时，也要具备相应资质，并获得有关证书。中医要生活化，但生活化项目不能侵入专业化领域，两者要确保泾渭分明。在无证行医、生活服务与医学服务相混淆比较普遍的当前，这类风险值得警惕。只有筑牢依法行事的底线，“中医生活化”才能做到趋利避害。

“中医生活化”既涉及中医药发展的大方向，又关系到老百姓的小日子；既需要整体布局和宏观推进，也离不开民众的理解与支持。中医药走群众路线，个人要特别注重发扬“治未病”和重养生等中医药先进理念，并清除迷信秘方或“神药”等错误想法。在行动上，除要多接受中医药诊疗，更要将中医药深度融入到日常生活当中。只要具备广泛的群众基础，“中医生活化”就会水到渠成，在促进公众健康方面发挥出更大作用。