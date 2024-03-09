如何更好养老？社会救助怎么兜底？

我国老龄化程度越来越高，如何让老年人安心养老？困难群众各有不同的困难，如何分层分类兜牢民生底线？

在8日举行的十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上，民政部部长陆治原就民生热点话题，回应社会关切。

去年党和国家机构改革将全国老龄办改设在民政部。民政部将如何履行好职责？

陆治原表示，将和老龄委成员单位一道，认真抓好积极应对人口老龄化国家战略，加强制度创新、政策供给，搞好顶层设计。

陆治原介绍，将着力健全三个体系——

一是社会保障体系，解决养老资金来源问题；

二是养老服务体系，解决由谁提供养老服务、提供什么样的养老服务等问题；

三是健康支撑体系，解决老有所医、老年康养的问题。

截至2023年底，我国60岁及以上的老人达到了2.97亿，占总人口的21.1%，65岁及以上的老年人口2.17亿，占总人口的15.4%。如何做好养老服务工作，备受社会各界关注。

陆治原介绍，为顺应我国大多数老年人选择居家养老需求，将提供家庭适老化改造，建设智慧型家庭养老床位；提供老年人助餐助洁助医助浴，特别是要建立空巢老人、孤寡老人探访关爱制度。要加强城乡社区养老服务网络建设，特别是要积极发展社区嵌入式养老服务机构，发展老年活动中心，发展老年食堂等，让老年人在家门口就能够享受到便捷的养老服务。

针对做好机构养老，陆治原强调，要在做好兜底性养老服务的同时，大力发展普惠性养老服务和养老机构，发挥市场作用，发展银发经济，鼓励社会资本发展养老服务产业。

“我们将持续健全居家社区机构相协调的养老服务格局。”陆治原说。

一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。陆治原表示，要大力推进老年友好型社会建设，引导全社会尊重老年人、关心老年人、帮助老年人，维护老年人权益，落实老年人各项优待政策。

就健全分层分类的社会救助体系，陆治原介绍，“分层”就是把困难群众根据困难程度分成不同的层次，“分类”就是对不同层次的对象分别采取不同的救助政策。

“社会救助政策性强、社会关注度高，涉及到社会公平，因此我们在执行政策的时候一定要强调公开透明，加大公示力度，同时要深入持续开展社会救助领域‘优亲厚友’‘人情保’‘关系保’等不正之风的整治，确保要兜住底、兜好底、兜准底。”陆治原说。（据新华社北京3月8日电 记者高蕾、朱超）