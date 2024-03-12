直播预告：如何全面构建阿尔茨海默病社会支持体系？

守护美好的回忆是种珍贵的能力，而阿尔茨海默病患者却受困于记忆的漩涡。《国家卫生健康委办公厅关于开展老年痴呆防治促进行动（2023—2025年）的通知》中明确提出，广泛开展老年痴呆防治的宣传教育，积极引导老年人树立主动管理脑健康的理念，不断提高公众对老年痴呆防治知识的知晓率，在全社会营造积极预防老年痴呆的社会氛围；指导有条件的地区结合实际开展老年人认知功能筛查、转诊和干预服务，提高老年痴呆就诊率，实现早筛查、早发现、早干预，减少或延缓老年痴呆发生。

怎样及早识别、诊断、并防治阿尔茨海默病？如何全面构建阿尔茨海默病社会支持体系？3月14日16:00至17:00，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师徐俊、上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科主任医师王刚做客演播室，为大家讲解阿尔茨海默病防治及构建社会支持体系相关知识。

专家介绍：

徐俊，医学博士、首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师、教授、博士生导师。国家神经系统疾病临床医学研究中心认知障碍方向学术带头人。担任中国老年医学学会认知障碍分会副会长兼青委会执行主委等学术组织职务。

擅长：各类认知障碍的早期诊断，基因检测，个体化治疗，全程及全面管理：包括轻度认知功能障碍，阿尔茨海默病，卒中后认知障碍/痴呆，额颞叶痴呆，原发性失语，进行性核上性麻痹，神经感染/脑外伤后认知障碍等。

王刚，医学博士、主任医师、教授、博士生导师和博士后合作导师。上海交通大学医学院附属瑞金医院神经科科副主任，国家核心高级认知障碍诊疗中心（瑞金医院）主任，功能性神经疾病MDT创建人。担任中国老年保健学会阿尔茨海默病分会（ADC）副主任委员，中国神经科学学会神经退行性疾病分会常委兼秘书长等学术组织职务。

擅长：以帕金森病为代表的运动障碍疾病和以老年性痴呆为代表的认知障碍疾病的临床诊治。

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