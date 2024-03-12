冬春交替孩子易患呼吸道疾病 专家：可通过免疫调节剂“训练免疫”

冬春交替时节，儿童呼吸道传染病患者人数增加。孩子感冒、发烧、连续打喷嚏等症状让家长焦虑。

为何冬春交替，儿童易患呼吸道疾病？复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾玫教授11日接受采访时表示：“ 冬春交季时节，环境中的各种过敏原增加；春天的风速比较大、气温变化大，有利于病原体的传播。同时，孩子的免疫能力基本上要到12岁以后才能完全达到成人的水平，在此之前，孩子的免疫系统尚未发育完善，相对成年人来说，呼吸道免疫能力更低，更容易感染呼吸道疾病。”

据悉，春季流行的几种呼吸道感染疾病主包括甲型流感、乙型流感、支原体肺炎及普通感冒等，其症状近似但有不同。曾玫教授解释道：“通常情况下，大多数人感染流感病毒时会出现明显的高烧，孩子可能会感到全身肌肉酸痛，且流感传染性更高。与流感相比，普通感冒一般不会引发高烧，但会出现鼻塞、流涕、打喷嚏和咳嗽等症状；而支原体肺炎患者通常表现出更明显的咳嗽，但较少出现咽痛和全身酸痛的症状。”

“不要在孩子刚刚出现发烧或者咳嗽时，就盲目使用抗菌药物或抗病毒药物。”曾玫教授提醒，“许多患者存在过度使用抗病毒药物的现象。如果不是病毒性感染，吃抗病毒药物不仅无效，过度使用还会令身体逐渐产生耐药性，导致再次感染时可能找不到合适的药物治疗。”她强调，患者一定要经过医生诊治并进行病原学的检测后，再结合具体的病原体对症下药，合理使用抗生素与抗病毒药物。这位专家直言，滥用抗生素或抗病毒药物会对人体的免疫系统产生负面影响，而免疫系统在孩子患病到康复的整个过程中都会起到至关重要的作用。

有什么方法能够帮孩子提升呼吸系统的免疫力，这是民众，尤其是家长们关注的问题。曾玫教授介绍道，在预防感染性疾病当中，疫苗可以起到很大的作用。此外，免疫调节剂也是一种行之有效帮助“训练免疫”的手段。“服用免疫调节剂可以刺激我们的固有免疫；当未来再碰到不同种类的病原时，所产生的免疫记忆就能更好地调动免疫系统进入应急状态。”她说。

“人体的免疫系统包含固有免疫和适应性免疫两部分。”曾玫教授解释，“固有免疫是人体的第一道免疫防线，这是我们每个人与生俱来的。例如，健康的皮肤和呼吸道黏膜组织可以将病原体抵挡在身体之外，呼吸道正常的分泌物中也含有抵御病原菌的免疫物质；而在适应性免疫中，发挥作用的主要是人体的T免疫细胞和B免疫细胞。这些细胞在接触病原等刺激后，会产生抗体等免疫物质来帮助我们抵御感染。”

曾玫告诉记者，临床上，医生常建议那些易感呼吸道疾病、过敏体质或免疫力低下的儿童，在呼吸道感染性疾病的高发季节到来前，根据医生建议使用免疫调节剂约三个月，以提升其呼吸免疫力和降低感染风险。这样一来，免疫细胞经过训练和调节后，就能更从容地应对各种病原体的入侵。

与此同时，适度的体育锻炼、营养均衡的饮食、良好的睡眠习惯以及规律的生活作息都是帮助孩子增强体质的关键。“比如，在饮食中适量摄入富含维生素C、维生素D、锌等营养素的食物也是提升免疫力的重要途径。”曾玫教授补充道。

在采访中，曾玫直言：“过敏体质的孩子，尤其是患有哮喘的孩子，一旦出现呼吸道感染，很容易引发哮喘。尤其是在春季，飘飘的柳絮等让孩子接触过敏原的可能性增加。因此，每年春季都是哮喘患儿急性发作的高峰期。”曾玫教授建议，“针对已经患有哮喘的孩子，根据全球相关指南的建议，要接受规范的预防措施。确保长期规范的激素雾化治疗是至关重要的一环。”(完)