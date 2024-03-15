建设银行开展2024年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动

3月9日至17日期间，建设银行在全行开展2024年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动，今年活动主题为“金融消保在身边 保障权益防风险”。

建设银行积极响应国家金融监管总局号召，坚守“以人民为中心”的价值导向，坚持“金融为民、金融惠民、金融便民”，围绕增强消费者维权意识、引导消费者科学理性投资、提升消费者依法维权能力、树立行业良好形象开展四项主题活动。

普及金融消费者八项基本权利，增强消费者维权意识。建设银行召开全行消保服务大会，组织全行开展“金融高管讲消保”活动，进一步提高全行员工消保服务意识。面向员工常态化开展“我为产品提建议 争当消保吹哨人”活动，扎实推进消保融入业务；发布系列消保课程，对金融消费者八项权利进行普及，提升消费者保护自身权益的能力；推出一系列“以案说险”及风险提示案例，做好金融知识普及，提升防范风险能力。

强化“三适当”原则，引导消费者科学理性投资。建设银行面向员工开展“三适当”政策宣导，进一步规范员工日常销售行为。开展线下线上相结合的投资者教育知识普及，用浅显易懂的语言，场景化讲解投资理财合规销售、投资理财专业知识，引导消费者根据自身风险承受能力选择适合的产品；面向老年客群，培育树立理性投资理念，引导其审慎对待风险评估、合同签署等环节，做到“不乱投”；面向大学生客群开展理财观念培养，做到“不乱贷”；面向青少年客群开展“消保从娃娃抓起”系列宣传，普及金融知识，从小培养财商。

宣传金融纠纷多元化解机制，提升消费者依法维权能力。建设银行及时总结、提炼、发布纠纷多元化解的优秀案例，开展纠纷多元化解处理方式、受理渠道及流程等宣传，引导金融消费者通过调解机制解决问题，宣传新时代“枫桥经验”；引导金融消费者认清“非法职业代理”形式及危害，配合相关部门做好常态化打击非法代理投诉的“黑灰产”工作。

坚持诚实守信，树立行业良好形象。建设银行依托“多彩消保 智慧课堂”（第四季）活动，运用案例化的方式将消费者八项权利、监管下发的系列金融消保和服务政策融入课程，组织全行员工开展消保系列必修课学习，强化风险合规意识，深化诚信文化自觉，让消保理念扎根每一个岗位。积极组织员工开展诚信文化学习，时刻坚守诚信经营底线，规范自身营销宣传行为，树立良好行业形象；组织开展诚信教育进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈活动，引导消费者增强诚信理念、规则意识和契约精神，共同营造和谐健康的金融环境。

围绕上述四项活动，建设银行设计推出了系列长图、动画、视频及音频课程等，并实现多渠道宣传。线上，通过手机银行App、“建行生活”App、官方网站、微信、微博、视频号、抖音、B站等开展宣传，打造“多彩消保3D数字化展厅”，推出“欢乐微博分享月”“欢乐小剧场”“以案说险及风险提示”系列宣传内容，引导消费者学习金融消保知识；线下，在建设银行1.4万个网点公众教育专区、“劳动者港湾”及自助设备、海报机等布放活动宣传内容，引导到店金融消费者第一时间了解最新金融消保知识。同时，立足网点、辐射周边，做好“阵地化”宣传，持续推进诚信教育进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈“五走进”活动，用浅显易懂的语言，帮助百姓理解诚信文化。

近年来，建设银行牢牢把握金融工作的政治性、人民性，进一步发挥金融消费者权益保护教育引领作用，面向大众客户及“一老一小一新”、残障人士、少数民族等重点客群，组织开展别具特色的金融教育宣传活动。2023年累计组织线上、线下活动19.2万场，触达消费者15.7亿人次。