中国太保推岀“保险+信托+养老” 组合 探索养老金融与服务一体发展新模式

2023年中央金融工作会议明确提出，养老金融是金融工作“五篇大文章”之一。在本次全国两会期间，养老也再度成为与会代表和社会热议的话题。

中国太保聚焦客户全生命周期养老规划需求，发挥多年深耕“保险产品+养老社区+专业服务”的经验优势，与多个银行、信托等金融机构达成合作，整合金融资源，为养老金融与养老服务更好对接打造太保样本。

拓展“朋友圈”，打通更多金融资金到养老服务的“最后一公里”

在为客户打通从“养老资金规划-养老资金支付-享受养老服务”的养老全链条方面，中国太保的创新探索一直在路上。在2023年2月，中国太保旗下太保养老投资就与华宝信托、中国工商银行私人银行部达成合作，在后者推出的“颐养天年”系列创新型特殊目的家族信托服务中，整合进中国太保旗下养老社区——太保家园相关增值服务，实现由信托基金向社区推荐居民入住及直付费用。

近日，中国太保寿险、太保养老投资又成功携手上海国际信托有限公司，推动保险金信托客户入住社区的信托转付服务。本次合作充分发挥中国太保寿险资金规划优势、上海信托资金支付优势和太保养老投资公司养老服务优势，以太保家园“自理长住”、“长期照护”产品为核心服务，以“自理短居”、“短期照护”产品为特色服务，以“自理短住”产品为体验服务，通过太保家园全国12城14园为签约客户提供全方位多维度的高品质享老服务，实现“一次签约，终身享受”，使信托客户及其家庭成员可无忧安享晚年。

通过信托的引入，将保险给付金、赔偿金锁定为支付养老社区的服务费用，无疑实现了金融产品和养老服务更紧密的对接，也为中国太保与更多金融企业在养老金融方面深入合作建立起有力样本。

优化项目布局，为更多长者提供高品质养老服务

中国太保以服务国之大者、服务新时代美好生活为己任，对人口老龄化问题始终积极关注，早在2014年便开始了养老产业的探索之路，并在2018年明确采用“先重后轻”的发展模式，以重资产为核心，投资建设高质量养老社区。历经六年发展，目前已基本完成“东南西北中”的全国布局，在12个城市落地14个太保家园养老社区，已开业的社区达到8家，长住居民数量超过400位，悉心打造的“五心”闪耀、至诚至臻太保养老服务体系，客户满意度达到96%。

下一步，中国太保将在产品设计和布局上做出针对性的优化调整，瞄准更小规模、更接近市中心、更适合各类老年群体需求的养老社区，实现“一碗汤的距离”，确保养老服务既能贴近市场的真实需求，也能与保险产品紧密关联，实现“保险+服务”的双重拉动作用。