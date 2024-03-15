泰康保险集团锚定金融消保高质量新起点 持续完善金融消保体系化建设

在国家提出全面建设社会主义现代化国家、推动高质量发展的时代背景下，泰康保险集团以敏锐的洞察力和前瞻性的战略眼光，积极回应并践行高质量发展的要求，为寿险业的转型升级探索出一条新路。

泰康保险集团自2007年起便进军养老服务领域，深刻认识到养老与医疗的紧密联系，逐步拓展至医疗领域。通过自建、投资和合作等多种方式，泰康成功构建了一个多层次、全方位的医疗服务网络，为客户提供从预防、治疗到康复的一站式健康管理服务。

在商业模式上，泰康创新性地提出了“支付+服务+投资”三端协同的新寿险商业模式。这一模式不仅打破了传统寿险业的局限，更在支付端、服务端和投资端实现了全面协同，为客户提供了更加便捷、高效、全面的服务体验。

数据显示，泰康保险集团在2023年取得了显著的业绩。其幸福有约客户数量突破20万人，健康财富规划师HWP队伍规模超过1.5万人。在服务端，泰康之家已完成全国35个核心城市的40个连锁医养社区布局，其中19地20家社区已开业运营，为约1.2万居民提供了高品质的享老服务。在投资端，泰康资产管理资产规模超过3.4万亿，位列全球资管行业前列，展现了其强大的投资实力和风险管控能力。

“业务好”的背后是商业模式、是效率革命、是客户信任。在存量客户时代，客户是泰康和我们泰康伙伴的最重要的资产。泰康及旗下子公司始终坚守以人为本、商业向善的价值观，将消费者权益保护融入到公司发展战略、经营管理和企业文化中，持续完善金融消保体系化建设，倡导诚信合规经营，不误导客户、不诋毁同业，做市场和监管的好学生。

泰康人寿、泰康养老、泰康在线、泰康资产、泰康基金等子公司锚定金融消保高质量新起点，树立头部机构金融消保示范效应，从“公司治理、制度体系、工作机制、评价考核、队伍建设、信息系统”六个方面持续优化，夯实消保体系化建设，打造专业化、职业化的销售和服务队伍，为客户提供全生命周期的专业服务。时值3·15消费者权益保护日，泰康“高管说消保”、“以案说险、风险提示”等宣传活动如火如荼，进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈，线上线下扩大宣传范围，普及金融消费者八项基本权利、宣传金融纠纷多元化解机制、强化“三适当”原则、夯实诚信文化建设，切实提升大众的金融素养及风险防范意识。

消保护航新寿险，专业服务在身边。未来，泰康保险集团将继续以高质量发展为引领，深化创新实践，通过我们专业化队伍的建设和专业化的运营服务体系的建设，不断提升服务质量和效率，让更多消费者能够全面地享受到我们从个人到家庭、家族全生命周期的筹资和服务体系带来的安心、便捷和实惠。