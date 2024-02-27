做好健康科普，任重道远

健康是人类永恒的追求，普及健康知识，提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平最经济、最有效的措施之一。因此，健康知识普及行动被列为《健康中国行动（2019—2030年）》15个专项行动的首位。

国务院办公厅印发的《“十四五”国民健康规划》中也明确提出，完善国家健康科普专家库和资源库，构建全媒体健康科普知识发布和传播机制，鼓励医疗机构和医务人员开展健康促进与健康教育。这对科普工作提出了新要求，有利于进一步普及健康知识，提高全民健康素养水平。

就目前而言，普及健康科普仍存在三个方面的困难：一是健康科普内容具有特殊性。健康科普的内容主要是疾病或生理现象，在以故事和案例的形式进行科普时，需要考虑故事或案例背后的患者感受，注意保护患者隐私，避免给病人带来二次伤害。

二是健康科普容错性小，且众口难调。相比其他科普，健康科普的内容是疾病或生理现象，在以故事和案例的形式科普时，要考虑患者本人的感受，注意保护患者隐私。同时，医学知识多半枯燥艰深，没病的人不想看。医学同行也不太愿意看科普图书，要么看专业书籍，要么看诊治指南。因此，健康科普对于基层科普工作者、教师或社区更有意义。

三是健康科普内容的受众受限。大部分科普内容的受众是广大青少年，但健康科普很难将青少年作为重点人群。一方面，青少年通常身体健康，缺乏获取相关知识的愿望；另一方面，相对于游戏和短视频，健康科普显得乏味难懂。据了解，当前学校健康科普的主要内容是用眼健康、脊柱健康、青春期健康等，大都需要作为任务灌输给学生，孩子本身缺乏主动性。

此外，女性也是科普的重点人群。狭义的女性健康是指女性生殖健康，通常被称为妇科问题，内容被认为不适合在大庭广众下讲授，导致很多女性健康科普内容无法抵达需要的人群。女性是家庭的核心，其健康不仅关乎女性自身，还关乎家庭幸福、人类繁衍和社会进步。做好健康科普，尤其是女性健康科普，任重道远。

作为医学科普专家，面对健康科普的特殊之处，个人有以下几点建议：在隐私方面，将患者的年龄、住地、就诊时间等进行相关处理后发给患者审阅，征得同意后择机发布，以确保不会给患者的生活和工作带来负面影响；在科普对象方面，要找到精准需求，相对于专业的医务工作者，发放到基层科普工作者、教师或社区等，或许更容易得到传播；在吸引青少年群体方面，则需要健康科普工作者不断提高创作水平，创新传播形式，才能激发他们的兴趣。

加强健康科普，提高全民健康素养水平，是预防疾病的重要一步。相信随着健康科普工作的不断深入，推动以治病为中心转向以人民健康为中心，全民健康水平将会不断提高。（作者为北京协和医院妇产科主任医师）