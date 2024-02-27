肺气不足易咳嗽 专家教你日常养肺

中央气象台预计，2月28日至3月1日还将有冷空气影响中东部地区。气温偏低时，很多人特别是中老年人可能会经常咳嗽，还可能感到有一团气憋在胸口吐不出去，甚至走两步就喘。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时解释，肺作为呼吸系统的一部分，在一呼一吸间很容易接触到干冷空气，当肺气受损时，便会出现咳喘等呼吸道症状，尤其是患有慢性支气管炎、哮喘的患者，更常因此感到苦恼。

“在寒冷天气时想要不生病或少生病，日常养肺十分重要。”韩娟表示，养肺的关键之一是补充足量水分，要保证每日喝6到8杯水（2000毫升左右），且要及时少量多次的喝水，不要等到口干舌燥的时候再喝。此外，平时也可以倒一杯热水，将鼻子对准杯口吸入水蒸气，每次10分钟左右，早晚各1次，能起到滋润肺脏的作用。

“食疗也有助于养肺，建议多食用低脂肪、高蛋白、富含维生素的食物，如瘦肉、家禽、鱼、蛋、奶、豆制品及蔬菜水果等。”韩娟建议，可根据个人体质，多食用些滋阴润燥、养肺生津的药食同源物质，如银耳、百合、莲子、梨、蜂蜜等。

韩娟表示，运动养肺也是一个很好的选择，尤其是深呼吸运动。具体操作如下，找个空气质量好且温暖的地方，在一呼一吸的过程中，将肺部的浊气充分排出，同时吸进更多的清气，帮助提升肺部功能。除此之外，还可以进行如太极拳、八段锦、六字诀、游泳等运动。

韩娟提示，在极端天气情况下，要尽量减少外出。必须外出时，也应做好防护措施，特别是要戴好口罩，可显著减少冷空气对呼吸系统的刺激。