直播预告：高危妊娠就是高龄妊娠？专家为您解答生孩子那些事

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

怀胎十月，从第一次感受到胎动，到临产时迎接小生命，整个过程中的艰辛和曲折，经历过才能懂。很多人会认为高危孕妇就是高龄孕妇，那么，真是这样吗？高危妊娠有何注意事项？2024年2月27日14:00-15:00，首都医科大学附属北京地坛医院妇产科主任李丽做客“人民好医生”客户端直播间，就高危妊娠的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李丽，主任医师，国家传染病医学中心、首都医科大学附属北京地坛医院妇产科主任，中国民族医药学会妇科专业委员会常务理事，中国中医药信息研究会妇科分会副秘书长，北京中西医结合学会妇产科专业委员会委员，北京中医药学会妇科专业委员会委员，北京女医师协会妇产科专业委员会委员，中国人体健康科技促进会心脑血管危重症产科专业委员会委员。

擅长：妊娠合并各种感染性疾病的诊断治疗、母婴阻断、孕期保健以及妇科感染性疾病的治疗和手术。

如何收看直播：

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