常穿黑色内衣易患癌？别信，假的！

黑色是纺织服装产品最常见的颜色之一。不过，最近网传“常穿黑色内衣易患癌”。

那么，这一说法是否有科学依据？

大部分国家已禁用有害染料

“包括黑色染料在内，目前我国纺织行业使用的染料，主要为化学合成染料。该类染料本身没有毒性。”中国纺织建设规划院工程师宋立丹说。

资料显示，偶氮染料是目前占比较大的化学合成染料，常被用于多种天然和合成纤维面料的染色和印花中。“偶氮染料本身无毒，可是一小部分偶氮染料会与人体代谢产物在一定条件下发生还原反应，释放致癌芳香胺类物质，损害人体健康。”宋立丹说。

不过，这部分偶氮染料已经被包括我国在内的大部分国家禁止使用。我国国家强制标准《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）明确规定“禁用可分解致癌芳香胺染料”。

“在我国市场销售的纺织服装产品必须符合该强制标准的规定。黑色纺织服装产品同样适用以上规定，故质量合格的黑色衣物是安全无害的。”宋立丹说。

选购时要注意产品标识

一些消费者反映，有的黑色纺织服装产品，穿着后会把皮肤“染”黑。宋立丹认为，出现这种情况主要有两个原因：一是生产中衣物水洗不充分导致染料残留；二是产品染色牢度不达标，在汗液浸泡下或与皮肤摩擦过程中，色彩转移到皮肤上。

《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）规定了5种染色牢度等级，并提出婴幼儿纺织产品应符合A类要求，直接接触皮肤的产品至少应符合B类要求，非直接接触皮肤的产品至少应符合C类要求。

宋立丹建议，消费者在购买直接接触皮肤的纺织服装产品时要选达到A类或B类要求的产品，购买婴幼儿纺织品时则要选达到A类要求的产品。

除此之外，网上还有人提出“品质差的面料通常被染成黑色，以掩盖面料上的瑕疵”。这一说法靠谱吗？

宋立丹说，目前现代纺织产业的面料织造已经实现大规模自动化和智能化，相关企业对面料品质的管控水平也已大幅提升。部分企业已经应用人工智能视觉检验技术实现面料质量的在线监控。

“一卷布从织造到染色完成，具体到布用什么织造结构、染什么颜色，企业都会在设计阶段定好。在织造过程中，企业会对每个环节进行质检监测，以提高品质、降低瑕疵率。”宋立丹说，现阶段几乎不可能存在将次品面料染黑的情况。

“消费者在选购服装时应该从正规渠道购买有质量保证的产品，查看产品是否具有完整的标识或吊牌，包括是否明确标注了产品名称、产品标准编号、制造商名称和地址、产品号型或规格、安全类别、纤维成分及含量、维护方法、产品质量检验合格证明等。”宋立丹提醒道，对于标识不清、标注内容不详、价格过低的服装，建议慎重购买。此外，消费者要对新买来的纺织服装产品，尤其是直接接触皮肤类的衣物，进行适当清洗，洗去产品上可能存在的浮色，这样穿起来更放心。（记者 华 凌）