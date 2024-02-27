健身动起来，健康添活力

春节假期刚过，有网友戏言，“每逢佳节胖三斤”——不少人在享受美食、放松身心的同时，出现了体重增加、作息不规律等问题。

假期结束，人们的工作学习迎来新起点，不妨积极健身动起来，调整好身体和心理状态，为美好生活积蓄力量。

健身动起来，得有计划。凡事预则立，一份合适的健身计划，可以让运动健身事半功倍。一方面，要根据自身健康状况、健身目标、闲暇时间等情况，制订适合自己的健身计划；另一方面，要根据实际情况不断调整健身计划，逐渐找到适合自己的健身方式、健身节奏。

健身动起来，贵在坚持。健身不可能一蹴而就，需要持之以恒的努力。在经年累月的坚持中，人们不仅可以逐渐了解和掌控自己的身体，也能够磨炼意志。下班去健身房打卡、周末和朋友去体育场馆打球、利用零碎时间跳操……当健身融入日常生活，成为一种生活方式，运动健身的效果将更为持久、明显。

健身动起来，要讲科学。从“常健身”到“会健身”，健身成效既要看数量，更要看质量。寻求专业指导，学习相关知识，注重热身、放松等环节，将有助于人们科学、安全地健身，从而减少运动损伤。

随着全民健身上升为国家战略，全民健身的理念与行动正深度融入大众生活，以越发丰富的形式和内涵为美好生活增色添彩。愿越来越多人参与健身，以强健的体魄、饱满的精神、奋发的姿态去创造美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年02月27日 15 版）