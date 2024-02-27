杜绝餐饮浪费从身边小事做起

遏制“舌尖上的浪费”关系人人、人人有责，每个人都应当是反食品浪费的践行者、倡导者和监督者。国家市场监督管理总局食品安全协调司相关负责人建议广大消费者：

做杜绝餐饮浪费的践行者。外出就餐时，做到科学点餐、理性消费、文明用餐、打包剩餐，吃多少点多少，采用“N-1”点餐模式，根据就餐人数减一人点餐，合理搭配菜品，减少浪费；外出就餐多使用公筷公勺，少用一次性餐具；上桌的饭菜尽量吃完，力求不剩饭，不剩菜，养成剩餐打包习惯，做到人走桌清，自觉践行“光盘行动”。家庭用餐注重膳食均衡，合理搭配菜品，避免产生浪费。购买外卖食品注意适度适量，多点小份菜、半份菜，不贪多、不剩余、不随意丢弃。

做反对食品浪费的倡导者。积极向家人、亲戚、朋友宣传勤俭节约的重要意义，提醒家人和朋友厉行节约、避免浪费，把“光盘行动”当作生活的一种习惯、责任和修养，以“光盘”为荣，以“剩宴”为耻，自觉抵制餐饮浪费。发挥家长在生活中的先行示范作用，通过“大手”拉“小手”，言传身教带动孩子养成勤俭节约的好习惯，树牢节约为荣、浪费为耻的家庭观念，从节约一粒米、一把面、一滴油做起，减少厨余垃圾，自觉养成节约美德，形成简约适度、绿色低碳的家庭生活方式。

做制止餐饮浪费的监督者。广大消费者还可以积极参与地方有关部门开展的“食品浪费行为随手拍”线上征集活动等，随时随地上传照片和视频，捕捉身边的节约举动，记录光盘瞬间，宣传制止浪费好做法，也可以拍下令人惋惜的浪费场景，曝光浪费行为，共同营造全社会厉行节约、反对浪费的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2024年02月27日 06 版）